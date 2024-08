Ambasada SAD u BiH odgovorila Dodiku na pitanje gdje je američki novac (VIDEO)

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odgovorila je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske na pitanje gdje je završio novac američkih građana koji je stigao u BiH.

U opširnom odgovoru koji su objavili na svojoj stranici, iz Ambasade navode da „pomoć koju vlada Sjedinjenih Američkih Država pruža od 1995. godine do danas širom Bosne i Hercegovine iznosi više od dvije milijarde dolara.

„Oko 638 miliona dolara, što je otprilike trećina ukupne pomoći SAD-a, uloženo je u entitet Bosne i Hercegovine (BiH) Republiku Srpsku (RS), kao pomoć prilikom poratne obnove, za razvoj ekonomije i podršku lokalnim zajednicama – kako bi postale snažnije, demokratske i inkluzivne. SAD su pružale pomoć u gotovo svim opštinama i gradovima u RS i nastavljaju raditi u zajednicama širom entiteta“, naveli su oni.

Detaljnije o tome, gdje su i koliko kako navode uložili u Republici Srpskoj, možete da pročitate na njihovoj stranici.

Since 1995, the United States government has invested more than $2 billion in initiatives to support BiH citizens, of which an estimated $638 million has directly benefited people living in the RS. We know #WhereisTheMoney. The U.S. government invested it in BiH to provide a… pic.twitter.com/O5ROc1Jyzn