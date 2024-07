Ambasada SAD u BiH ponovo postavila pitanje o finansijama u Srpskoj (VIDEO)

Ambasada SAD u BiH ponovo se oglasila o stanju u finansijama u Republici Srpskoj.

“Kompanije povezane s sankcionisanim pojedincima i politički moćnicima često restrukturiraju vlasništvo korporacije kako bi sakrile uključenost porodice. Ko ima koristi od ovih neprovidnih poslovnih transakcija”, naveli su iz Ambasade SAD u BiH u objavi na svom X nalogu.

Takođe, postavili su pitanje “gdje je novac” te povezali objavu od prije nekoliko dana kada su istakli da je Vlada Republike Srpske uzela 1,1 milijardu KM na Banjalučkoj berzi.

U videu koji je objavila Ambasada SAD, između ostalog navodi se i da je kompanija Prointer preuzela vlasništvo na Alternativnom televizijom.

Companies linked to sanctioned individuals and the politically powerful often restructure corporate ownership to hide the family’s involvement. Who benefits from these opaque business dealings? #WhereIsTheMoney pic.twitter.com/n1voX06kTb