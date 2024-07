Ambasada SAD u BiH poslala novu poruku (FOTO)

Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini ponovo se oglasila putem svog naloga na društvenoj platformi X.

"Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ima misiju da pomaže porodicama u RS da kupe domove i podržava male preduzetnike. Dana 4. jula, ministarka finansija RS Zora Vidović najavila je planove da se ova banka pretvori u komercijalnu banku kako bi pomogla onima koji su pod sankcijama Sjedinjenih Država. Zašto rizikovati budućnost stanovnika RS radi koristi nekolicine kroz izbegavanje sankcija", navodi se u njihovoj objavi, koja je očito, kao i neke prethodne, upućena vlastima u Srpskoj.

The RS Investment and Development Bank’s stated mission includes assisting RS families to purchase homes and supporting small business owners. On July 4, RS Finance Minister Zora Vidovic announced plans to turn this bank into a commercial bank to aid those sanctioned by the… pic.twitter.com/gUfnBgu59D