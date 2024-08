Ambasada SAD u BiH poslala poruku investitorima (FOTO)

Potencijalni investitori žele da znaju gde ide novac kada planiraju investiciju, navela je Amvasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni I Hercegovini.

U novoj objavi na platformi X, ističu da ih State Department u Izvještaju o investicionoj klimi za 2024. godinu za Bosnu i Hercegovinu savjetuje da sprovedu rigoroznu analizu pre ulaganja u ovu zemlju.

“To uključuje izbegavanje izloženosti američkim sankcijama i potvrđivanje vlasničkih prava na zemljište kako bi se izbeglo učešće u potencijalno nelegalnim i/ili neustavnim aranžmanima. Ovo je posebno važno u Republici Srpskoj, gde secesionističke akcije lidera, pokušaji neustavnog preuzimanja državne imovine i neimplementacija odluka visokog predstavnika stvaraju pravne rizike koji dodatno komplikuju poslovno okruženje”, kazali su iz ove ambasade.

Potencijalne investiture upućuju da treba da potraže informisane pravne savjetnike koji će ih posavjetovati o uticajima odluka Ustavnog suda BiH iz jula 2024. godine.

“Sud je u dva visoko-profilna slučaja presudio da entiteti nemaju nadležnost da raspolažu državnom imovinom na bilo koji način, uključujući vlasništvo, zakup, koncesiju ili privremenu upotrebu. Sud je takođe jasno stavio do znanja da svaka prenamena državne imovine predstavlja raspolaganje, što je izričito zabranjeno”, poručuju iz Ambasade.

