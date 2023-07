Ambasada SAD u BiH se oglasila nakon odluke Šmita

Ambasada SAD podržala je danas korištenje bonskih ovlaštenja visokog predstavnika.

Ovo je saopšteno danas, nakon što je visoki predstavnik u BiH, kojeg Republika Srpska ne priznaje, Kristijan Šmit donio je odluku da poništi zaključke Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na izbacivanje odluka visokog predstavnika iz Službenog glasnika i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

"Odluke Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju zakona o neizvršavanju odluka Ustavnog suda BiH i izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS su neustavni i namjerni napadi na Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak BiH i državu", navodi se u saopštenju.

Ambasada dodaje da SAD "snažno pozdravljaju korištenje svojih bonskih ovlaštenja od strane visokog predstavnika za odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštitu Ustavnog suda BiH, koji je čuvar vladavine prava u Bosni i Hercegovini".

