Ambasada Srbije nakon neprimjerenog grafita: Vandale što prije privesti pravdi

SARAJEVO - Ambasada Srbije u BiH najstrože je osudila današnji vandalski čin ispisivanja neprimjerenog grafita na zgradi pored ove ambasade u Sarajevu i pozvala nadležne organe BiH da, u najkraćem roku, preduzmu mjere iz svojih nadležnosti kako bi počinioci ovog djela što prije bili identifikovani i privedeni pravdi.

Ambasada Srbije u BiH pozvala je predstavnike institucija u BiH da se javno ograde od ovakvih etnički i nacionalno motivisanih djela.

"Međusobno uvažavanje sva tri konstitutivna naroda koja žive u BiH, ali i država u regionu, osnovni je preduslov mira i stabilnosti", saopštenju je iz Ambasade Srbije.

Uzimajući u obzir da su na meti vandala danas u Sarajevu i ambasade Slovačke i Mađarske, iz Ambasade Srbije su naveli da žele da vjeruju da je ovakvo raspirivanje mržnje samo izolovani slučaj, izveden od pojedinaca, prenosi Srna.

"Srbija će nastaviti da bude konstruktivan partner državama u okruženju i uvek će se zalagati za bolju budućnost svih građana, bez obzira na nacionalnu, etničku i versku pripadnost", navedeno je u saopštenju.

Višković: Događaji u Sarajevu i Mostaru najveći poraz za suživot u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da današnji događaji u Sarajevu direktno utiču na bezbjednost diplomatskih predstavnika stranih zemalja, a paljenje vozila u Mostaru na bezbjednost Srba povratnika u FBiH, te narušavaju bilo kakvu ideju suživota u BiH.

Višković je rekao da je nedopustiv čin vandalizma koji je jutros zabilježen u Sarajevu prilikom kojeg su ispisani uvredljivi grafiti pored ambasada Srbije, Slovačke i Mađarske, i nedvosmisleno su im upućeni.

"Ovakvi postupci direktno daju do znanja kakav je položaj Srba u BiH, kao i svih onih koji ne misle kao mentori iz zapadnih ambasada i dio političkih predstavnika Bošnjaka", naglasio je Višković.

On je istakao da je ovakvo ponašanje najbolji pokazatelj kako se BiH odnosi prema zemljama koje su joj prijatelji, ali, na svu sreću, Republika Srpska je do sada uspjela napraviti odstupnicu od takvog odnosa unutar BiH.

"Najveći poraz za bilo kakve ideje suživota i, na kraju, normalnog odvijanja demokratskih procesa u FBiH jeste izostanak oštre osude i reakcije relevantnih predstavnika iz FBiH", naglasio je Višković.

Nažalost, dodao je on, ovo je potvrda da rezolucija koja je donesena ima glavni i jedini cilj stigmatizaciju Srba, te da ne doprinosi bilo kakvom poboljšanju odnosa unutar BiH, čak, naprotiv, današnji čin je dokaz da je ona svojevrsni alibi i motiv za radikalizam koji nikome neće donijeti dobro, a najmanje BiH.

Višković je istakao da, takođe, događaj iz Mostara, gdje je srpskom povratniku zapaljen automobil, daje jesnu sliku stanja i nivoa bezbjednosti za Srbe u FBiH.

"Zaista ovakavi nemili događaji u istom danu u jednom entitetu zabrinjavaju i traže hitno reagovanje. Mostar je poznat kao grad u kojem su često na meti Srbi i njihova imovina, kao i imovina Srpske pravoslavne crkve, a zbog izostanka reagovanja pravosudnih institucija, tu smo gdje jesmo", naglasio je Višković.

On je pozvao sve relevantne nosioce političke odgovornosti u FBiH, kao i one koji imaju uticaja na trenutnu situaciju da se osvijeste, jer ovakvo stanje može dovesti do većih incidenata i same bezbjednosti Srba u FBiH, koja je već sada veoma ugrožena.

Na zidu zgrade koja se nalazi u blizini Ambasade Srbije u Sarajevu ispisan je grafit "genocidaši". Vandali su prethodno ispisali navodni broj žrtava u Srebrenici na ogradama ispred Ambasade Mađarske u Sarajevu koja je na glasanju o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN bila protiv, te ispred Ambasade Slovačke koja je bila uzdržana.

Dragi Ruparu, srpskom povratniku u mostarsko naselje Hodbina, noćas je ispred porodične kuće zapaljen automobil. Rupar je rekao Srni da je jutros oko 7.00 časova osjetio miris paljevine, izašao ispred kuće i vidio zapaljen automobil.

