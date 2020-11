Ambasador: Još ne znamo da li u Beču ima povrijeđenih bh. građana

BEČ - Bh. ambasador u Beču Kemal Kozarić rekao je da još uvijek nema informaciju da li među 17 povrijeđenih ima bh. državljana jer imena još nisu saopštena.

"Nadam se da nema", rekao je on za televiziju "N1".

U trenutku napada bio je u svom stanu. Policija i vojska blokirala je grad u krugu od 50 kilometara i niko nije mogao ući niti izaći iz grada.

"Ušao je strah u građane, frapirani su. Nisu mogli očekivati nešto u ovakvom Beču, gradu koji je poznat po svom kosmopolitizmu, otvorenosti, sigurnosti. Učinjen je pucanj u suživot u Beču. Jutros je grad sablasan. Iako je napadač jedan od žrtava, ušli su u njegov stan i našli dokumentaciju i da se deklarisao kao simpatizer Islamske države. Bio je opasan lažnim eksplozivom, ali je bio naoružan. Bilo je pucnjave na šest mjesta. Imao je pomagače. Motivi su još nepoznati", rekao je Kozarić u "Novom danu".

Škole su zatvorene, kao i restorani, hoteli i drugi ugostiteljski objeketi. Uveden je i policijski sat.

"Malo je auta na ulici, puno je policije, nema građana. Beč više ne liči na ono što je bio, nadamo se da će se vratiti u normalu život uskoro, ali sigurno je da će se dosta toga promijeniti nakon 2. novembra", rekao je kozarić.

Kazao je da Republika Austrija ima snage da se obračuna sa ovim.

"Na glavnoj šetačkoj zoni se to desilo. Iako smo svi smanjili naš radijus kretanja. Nismo očekivali ovaj način napada na ljudske živote i sigurno da će se promijeniti. Biće strožije kontrole jer činejnica da ovdje postoji antimigrantska politika. Bojim se da ovi činovi opravdavaju one koji se bore protiv onih koji dolaze i traže bolje mjesto pod suncem. Mislim da će nažalost i oni koji su već ovdje osjetiti posljedice. Iako je Austrija demokratska zemlja bojim se da će se stvari promijeniti u ponašanju ljudi. Austrijanci su prijateljski nastrojeni, otvoreni i ljubazni. Mi nikada nismo imali problema. Sloboda je bila tu, bojim se da će se to promijeniti jer ima onih koji ne razmišljaju dobro ovoj zemlji, ali Austrija ima snage da se obračuna s njima", zaključio je Kozarić.

(N1)