Ambasador Katara odlazi nakon pet godina prijateljske saradnje

SARAJEVO – Sultan bin Ali Al-Khater, ambasador Katara u BiH nakon skoro pet godina misije ovog mjeseca napušta Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj prvi katarski diplomata u Sarajevu, prethodnih dana imao je niz oproštajnih susreta, među kojima su sa Željkom Cvijanović, predsjedavajućom Predsjedništva BiH, Elmedinom Konakovićem, ministrom inostranih poslova BiH, te Huseinom Kavazovićem, reis-l-ulemom Islamske zajednice u BiH.

Kako su saopštili iz Ambasade države Katar, naglašeno je da su diplomatski odnosi Bosne i Hercegovine i Katara dobri i prijateljski, kao i da postoji prostor za dodatno unapređenje saradnje.

"Tokom proteklih pet godina katarski diplomata imao je niz zapaženih aktivnosti. Posebno je to došlo do izražaja u teško vrijeme tokom pandemije koronavirusa, kada je ambasador Al-Khater uručio značajnu donaciju Bosni i Hercegovini kada je dopremljena prva pomoć jedne arapske države upućena ovoj zemlji. Država Katar je tokom proteklih godina višestruko pomagala građanima ove zemlje i državi BiH na humanitarnom, obrazovnom, odbrambenom i sportskom planu, u domenu očuvanja baštine, kao i drugim poljima. Istovremeno, prema podacima Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), u periodu mandata ambasadora Al-Khatera ova zemlja je dosegnula iznos od 140 miliona KM direktnih stranih investicija", naveli su iz ambasade, te dodali da je on između ostalih, pomagao i najbolje sportiste kao što su Lana Pudar, Amel Tuka i ostali.

Ambasador Al-Khater je istakao da je bio počašćen radom u ovoj prelijepoj zemlji tokom proteklih pet godina.

"Sasvim iskreno želim kazati da su Bosna i Hercegovina i njezini građani postali stanovnici moga srca. Uz to, BiH je prijateljska zemlja s kojom ove godine obilježavamo 30. godišnjicu bilateralnih odnosa. Odlazim sretan jer smo u periodu koji je iza nas nastojali i, hvala Bogu, uspjeli dodatno unaprijediti naše prijateljske i bratske veze. Budite sigurni da ćemo uvijek biti uz vas i da možete računati na našu podršku. Želim posebno istaknuti činjenicu da Bosna i Hercegovina ima izuzetne ljepote i gostoljubive ljude, što je potaklo mnoge Katarane da je intenzivnije posjećuju i uživaju u njenoj prekrasnoj prirodi. Moji sunarodnjaci i ja ćemo uvijek s iskrenim emocijama i poštovanjem govoriti o ovoj zemlji i njezinim nadasve dobrim ljudima", rekao je ambasador Al-Khater.