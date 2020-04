Ambasador SAD odao počast žrtvama ubijenim u Jasenovcu

Američki ambasador u BiH Erik Nelson odao je danas u Donjoj Gradini počast žrtvama koje su ubijene u Jasenovcu za vrijeme Drugog svjetskog rata i holokausta.

Neslon je položio bijele ruže, ako simbol nevino stradalih žrtava fašizma.

"Danas u Donjoj Gradini zastajemo kako bi odali poštovanje onima koji su ubijenu u logoru Jasenovac, kao i svim žrtvama fašizma tokom Drugog svjetskog rata i holokausta. Ovaj spomenik trebao bi nam pomoći da učimo iz historije, a ne da je revidiramo, i svi moramo odlučiti da stojimo zajedno u osiguravanju toga da se takvi postupci više nikada ne ponove", rekao je Nelson.

