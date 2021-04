Ambasadori: CIK mora doprinijeti izbornoj reformi

Kao upravno tijelo zaduženo za izbore u Bosni i Hercegovini, te kao institucija odgovorna za implementaciju reformi, Centralna izborna komisija (CIK) mora značajno doprinijeti svojom stručnošću razgovorima o izbornoj reformi, poručeno je sa sastanka koji su članovi CIK-a održali sa predstavnicima ambasada i međunarodnih institucija u BiH.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Erik Nelson, šef Misije OSCE u BiH Ketlin Kavalek, specijalni predstavnik Evropske unije Johan Zatler i visoki predstavnik Valentin Incko razgovarali su sa članovima CIK-a o prilikama za provođenje izborne reforme u zemlji tokom ove godine.

"Slažemo se sa članovima CIK-a da će usvajanje ključnih reformi koje su preporučili ODIHR i GRECO stvoriti slobodniji i pošteniji izborni proces za sve. Ne postoji legitiman razlog za odgađanje ovog procesa", saopšteno je iz ambasade SAD-a.

Kavalek je tokom sastanka istakla da CIK igra ključnu ulogu u poboljšanju integriteta izbornog procesa u BiH, poručeno je iz Misije OSCE, prenosi "N1".

"The @IZBORI_BA (CEC) is the key institution in ensuring that integrity of BiH’s elections continues to improve", says @KathleenKavalec while meeting CEC members together w/ @USEmbassySJJ AMB Nelson, @josattler, @OHR_BiH High Rep Inzko to discuss the electoral reform process. pic.twitter.com/nZfvchdaby