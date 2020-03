Ambasadori Kvinte sa Tegeltijom: Pravosudni zvaničnici da budu nezavisni

Iz Ambasade SAD-a u BiH saopšteno je da se zamjenica američkog ambasadora u BiH Elen Džermein zajedno sa ambasadorima Kvinte i evropskim kolegama sastala sa predsjednikom VSTS-a Milanom Tegeltijom.

U obavještenju na Twitteru istaknuto je da se prvom čovjeku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH jasno stavilo do znanja da predstavnici na nivou BIH moraju biti odgovorni građanima, a ne političkim strankama.

"To je zakon - pravosudni zvaničnici moraju biti nezavisni od političkih interesa", navedeno je na Twitteru.

Along with Quint and EU counterparts, CDA Germain met with HJPC President Tegeltija yesterday to make clear that BiH-level representatives must be held accountable to citizens, not political parties. It’s the law - judicial officials must be independent from political interests.