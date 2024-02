Američka Ambasada osudila Čovića: Odao počast ratnom zločincu

SARAJEVO - Američka ambasada u Sarajevu uputila je kritike na račun predsjednika HDZ-a Dragana Čovića zbog prisustvovanja promociji knjige osuđenog ratnog zločinca Valentina Ćorića.

" Dragan Čović se prije dva dana ponosno pohvalio svojom predanošću “izgradnji evropske BiH za sve”. Dragan Čović je jučer navečer na promociji knjige u Mostaru odlučio javno odati počast osuđenom ratnom zločincu Valentinu Ćoriću, jednom od zloglasne “hercegbosanske šestorke” koje je ICTY osudio za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Čovićevo javno iskazivanje podrške osuđenom ratnom zločincu je anatema za evropske vrijednosti koje on navodno predstavlja i tvrdi da podržava. Javnoj podršci i veličanju osuđenih ratnih zločinaca sasvim sigurno nema mjesta u “europskoj BiH za sve”", navodi se u reakciji Ambasade, prenosi Avaz.

Dodaju da dodatnu uvredu žrtvama daje činjenica da je događaj održan u jednoj od navodno zajedničkih kulturnih ustanova Grada Mostara.

"Čelnici koji ispovijedaju predanost europskim vrijednostima trebali bi voditi primjerom, a ne odavanjem počasti ratnim zločincima i ponovnim otvaranjem starih rana", navodi se u reakciji Ambasada SAD u Sarajevu.

