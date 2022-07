Američka ambasada: Odbacujemo nove geografske podjele unutar BiH

SARAJEVO - Odbacujemo nove geografske podjele unutar i suverene države BiH, uključujući stvaranje trećeg entiteta, i ponavljamo našu opredijeljenost za BiH kao jednu zemlju sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalima, navodi se u saopštenju na zvaničnom Twitter profilu Ambasade SAD u BiH.

Iz ove ambasade su poručili da je licemjerno da Dragan Čović, lider HDZ-a, i HNS kritikuju zapaljivu retoriku drugih političkih lidera dok prijete "institucionalnom i teritorijalnom reorganizacijom" BiH.

It is hypocritical for Dragan Covic and HNS to criticize the inflammatory rhetoric of other political leaders while threatening “institutional and territorial reorganization” of BiH in the same breath.