Američka ambasada pitala Srpsku: "Gdje je nestao sav novac?"

Američka ambasada se oglasila povodom finansijske situacije u Republici Srpskoj, navodeći da se taj entitet samo na Banjalučkoj berzi u posljednih godinu i po zadužio za više od 1,1 milijardu KM. Ambasada stoga postavlja pitanje: “gdje je nestao sav taj novac?”

“Vlada RS se u posljednjih 18 mjeseci samo na Banjalučkoj berzi zadužila za više od 1,1 milijardu KM, što je značajan iznos koji ne uključuje čak ni komercijalne kredite koje je Vlada RS uzela, a za koje uslovi nisu javno objavljeni.

Dakle, ako je Vlada RS ipak završila sa deficitom i i dalje ima problema s plaćanjem i poštovanjem rokova plaćanja socijalnih usluga i poljoprivrednih subvencija, postavlja se pitanje gdje je nestao sav taj novac?”, navodi se u objavi američke ambasade.

