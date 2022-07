Američka ambasada šokirana i zgrožena zapaljivim komentarima Izetbegovića

SARAJEVO - Američka ambasada u Sarajevu je šokirana i zgrožena zapaljivim komentarima koje je iznio Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, na koju je slijedio predvidljiv i neodgovorni odgovor Milorada Dodika, lidera SNSD-a, saopšteno je na tviter nalogu Ambasade.

"U 2022. godini građani zaslužuju bolje nego što imaju lidere koji šire etničke podjele i podižu etničke tenzije. Bh. građani zaslužuju lidere koji će raditi ka zajedničkom dobru i donijeti teške odluke koje će obezbjediti mjesto BiH u evroatlanskoj zajednici", saopšteno je.

Pozvali su na iskren napor ka saradnji i kompromisu, a ne ka indirektnim pozivima na nasilje.

We are shocked and appalled by the inflammatory comments yesterday by Bakir Izetbegovic, which predictably invited an irresponsible response from Milorad Dodik. Thirty years ago, the citizens of this country suffered through a brutal war.