Američka ambasada u BiH: Mržnja koja razdire ionako krhko društveno tkivo

SARAJEVO - Sjedinjene Američke Države osudile su danas vandalski napad na spomenik žrtvama Kazana koje su u Sarajevu ubile snage Mušana Topalovića.

"Nadležni organi moraju detaljno istražiti i procesuirati ovo krivično djelo i druga slična ma gdje se dogodila", naveli su iz Ambasade SAD na društvenoj mreži X.

Iz Ambasade SAD ističu da su djela etnonacionalističke mržnje, poput vandalizma na spomeniku Kazani, unazadili izglede za preko potrebno pomirenje u BiH te da razdiru ionako krhko društveno tkivo zemlje.

Navode da će nastaviti podržavati napore za promovisanje multietničke, tolerantne i prosperitetne BiH.

Podsjećamo na Kazanima iznad Sarajeva oskrnavljen je spomenik ubijenim Srbima iz ovog grada. "Živi Caco u nama. 10 br", ispisano je crvenim sprejom na obilježju.

The United States condemns the recent vandalism of the monument to the victims of Kazani murdered in Sarajevo by the forces of Musan Topalovic. The responsible authorities must investigate throughly and prosecute this criminal act and others like it wherever they occur. Acts of…