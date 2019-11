Američka ambasada u BiH: Pozdravljamo dogovor članova Predsjedništva

SARAJEVO - Američka ambasada u BiH pozdravila je na svom Twitter profilu odluku članova Predsjedništva BiH o usvajanju Programa reformi BiH.

"Pozdravljamo dogovor koji su postigli članovi Predsjedništva kojim se postižu ključni ciljevi formiranja vlasti i nastavak partnerstva i saradnje BiH s NATO-om. Takođe će se otključati prijeko potrebne reforme odbrane", napisali su iz američke ambasade na svom Twitter profilu.

We welcome the agreement reached by the members of the Presidency, which achieves the key objectives of government formation and continuing BiH’s partnership and cooperation with NATO. It will also unlock much-needed defense reforms.