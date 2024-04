Američki ambasador u BiH: Ustaše su ubile stotine hiljada Srba u Drugom svjetskom ratu

DONJA GRADINA – Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH, posjetio je stratišta u sklopu bivšeg koncentracionog logora Jasenovac u Donjoj Gradini i odao poštu žrtvama ovog zločina.

Poručio je da se građani SAD-a solidarišu sa žrtvama i preživjelima ovih zločina.

"Upravo u ovom koncentracionom logoru, jednom od deset najvećih u Evropi tokom Drugog svjetskog rata ustaške snage NDH-a ubijali su nedužne Srbe, Rome, Jevreje, Muslimane i druge. Stražari – hrvatska politička policija i ustaška milicija okrutno su mučili, terorisali i nasumično ubijali zatvorenike. Jasenovac je bio jedno od mnogih stratišta na kojima su ustaše počinile stravične zločine. Za vrijeme svoje vladavine, vlasti NDH ubile su stotine hiljada stanovnika srpske nacionalnosti iz Hrvatske, BiH, te desetine hiljada Jevreja, Roma i Muslimana. To su činjenice nekome neugodne, ali su ipak činjenice i svi imamo odgovornost da ih priznamo", rekao je Marfi.

