Američki borbeni avioni nadlijeću Banjaluku i BiH uoči Dana Republike

SARAJEVO - Američki avioni od čega dva borbena, čuvena F-16, nadlijeću danas teritoriju Bosne i Hercegovine.

Iznad Banjaluke mogli su da se čuju u kasnim popodnevnim časovima.

Istovremeno, u najvećem gradu Srpske u toku je svečana akademija u povodu obilježavanja 9. januara - Dana Republike.

"Današnja bilateralna obuka, koja će uključivati ​​dva F-16 američkih vazduhopolovnih snaga koji izvode obuku vazduh-zemlja sa specijalnim snagama Armije SAD i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, primjer je napredne vojne saradnje između naše dvije države i demonstrira opredijeljenost Sjedinjenih Država za osiguranje teritorijalnog integriteta BiH suočenih s antidejtonskim i secesionističkim aktivnostima-2, saopšteno je tim povodom iz Ambasade SAD u BiH.

