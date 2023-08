Amidžić: Pripremu budžeta za narednu godinu završiti što prije

SARAJEVO - Novoizabrani ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je danas da će mu prevashodni cilj na ovoj funkciji biti da što prije budu završeni operativni zadaci unutar ministarstva u vezi sa pripremom budžeta za narednu godinu.

Amidžić je naglasio da ga čeka mnogo posla kada je riječ o budžetskom kalendaru koji je zgusnut, te da se mora raspravljati i o zahtjevima koje su dostavili budžetski korisnici.

"To je strašno mnogo posla sa uigranom ekipom, a ja treba samo da toj ekipi pomognem da se taj posao privede kraju", rekao je Amidžić novinarima u Sarajevu.

On nije želio da komentariše navode da je njegovo imenovanje uslovljeno "političkom trgovinom", naglašavajući da je ono što je bilo vezano za raspodjelu ministarstava u Savjetu ministara bilo dogovoreno ranije.

"U momentu kada je gospodin Zoran Tegeltija preuzeo dužnost u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kroz demokratsku proceduru kada je u pitanju politička opcija kojoj ja pripadam, došlo je do mog imena i predložen sam kao kandidat. To je ono što me najviše veseli", rekao je Amidžić.

On je, nakon polaganja zakletve pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zahvalio poslanicima koji su ga podržali, kao i onima koji su ukazali na pitanja na koja treba obratiti pažnju u narednom periodu.

"Razumijem koja obaveza i povjerenje mi je dato u ime onih koji su me predložili. Prije svega partije iz koje dolazim i predsjednika /SNSD-a Milorada / Dodika, Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka i predsjednika ovog odbora Vlade Đajića", zaključio je Amidžić.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je danas imenovanje Srđana Amidžića za ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.