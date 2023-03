Analiza: Da li bi formiranje novog stranačkog saveza u Srpskoj donijelo alternativu

BANJALUKA - Treći politički blok u Republici Srpskoj je nerealna priča.

Ovo za "Nezavisne novine" jednoglasno poručuju upućeni u društvene prilike, a odgovarajući na pitanje da li zbog sve češćih nesuglasica unutar opozicionih redova, ali i pokušaja "pobune" u najjačoj stranci, te određenog nezadovoljstva dijela vladajuće koalicije koji su "javna tajna", Republika Srpska može da dobije novi politički savez.

Prema riječima struke, formiranje nove alternative moralo bi značiti distanciranje i od vlasti i od opozicije, te ponuditi nova imena, ideje i politike, a toga trenutno, kako tvrde, nema ni na vidiku.

Oni podsjećaju da je priču o "trećem putu" predstavio i Nenad Nešić sa DNS-om, pa je od toga napravio "šarenu lažu", jer je odmah nakon izbora izabrao vlast i privilegije, a ne nuđenje alternativnih rješenja.

Politikolog Ana Rajić smatra da je politička scena u Srpskoj potpuno polarizovana i to po principu "za i protiv" predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, i da ona nema nikakvih konkretnih programa i politika.

"Imamo manje-više istu vlast i opoziciju od 2006. godine. Političari bi morali da se okrenu suštinskim pitanjima kao što je popravljanje životnog standarda građana, a ne tematici o lopovima i izdajnicima, koja je poprilično isplakana", kaže Rajićeva aludirajući na aktuelne sukobe u redovima opozicije, te prozivanja od strane vlasti i priči o izdaji.

"Treći blok, ukoliko bi se pojavio na političkoj sceni Srpske, morao bi napraviti jasan otklon od obje strane. Morao bi predstavljati autentične politike, jasne i realne strategije i programe, ponuditi konkretne benefite građanima i u tom slučaju smatram da postoji veliki prostor za uspjeh na izborima. Trebaju nam nova lica, kvalitetni, školovani i uspješni kadrovi. Ukoliko bi se ovi preduslovi ispunili, smatram da bi taj i takav treći blok bio svojevrsni motor promjena ka nekom politički stabilnijem i uspješnijem periodu", dodaje Rajićeva.

Međutim, uprkos tome da "manjkamo" sa svježim licima na političkoj sceni, ona smatra da postoje pojedinci koji su dovoljno jaki da pokrenu novu priču.

"Eventualna mogućnost za to bi predstavljalo djelovanje Jelene Trivić u nekim novim okvirima, kao i ukoliko se ispostave tačnim spekulacije o povratku u političke vode Igora Radojičića. Smatram da bi njih dvoje mogli ponuditi određenu alternativu, kako aktuelnoj vlasti tako i opoziciji. Naravno, konkretni benefiti bi se ogledali prvenstveno u politikama koje bi vodili i zastupali", kazala je Rajićeva za "Nezavisne novine".

Za uspjeh novog političkog bloka potreban je iskren patriotizam ljudi koji su spremni da urade nešto veliko, dodaje novinar Vladimir Kovačević.

"Međutim, to je trenutno teško izvodljivo, jer su za uspjeh takve priče neophodne velike pare ili podrška. Trenutno je politička scena polarizovana u stvaranju nekih novih ideja i njihovom jačanju može se govoriti tek kada destruktivna politika koja upravlja Republikom Srpskom ode sa scene. Sa druge strane, opozicija u Srpskoj ima monopol nad opozicionim djelovanjem, to nije dobro, ali je to tako. Zato sve manje priče koje su se pojavljivale nisu uspjele, jer nemaju snagu", kaže Kovačević.

Prema njegovim riječima građani u kompletnoj BiH glasaju po automatizmu, pa je veoma teško nekoj novoj stranci da privuče glasače.

"Za istinski treći blok u Republici Srpskoj bilo je vrijeme prije desetak godina. Ali je i pitanje koliko smo mi spremni za neku totalno drugačiju priču od ove koju gledamo deceniju i duže", navodi Kovačević.

Za komunikologa Mladena Bubonjića "treći blok" nije samo otklon od vlasti i opozicije, već potpuno novi sistem ideoloških vrijednosti. Ali, imamo li to?

"Pa iako postoje političke opcije koje bi se mogle podvesti pod ovaj opis, one se trenutno nalaze na političkim marginama, ispod cenzusa, vjerovatno na nivou statističke greške. S tim u vezi, malo je vjerovatno da bi se u skorije vrijeme mogao formirati politički blok, ili čak i politička stranka, koja bi baštinila npr. liberalne i libertarijanske ideje, što bi predstavljalo suštinsku političku i ideološku razliku u odnosu na postojeće stanje", zaključio je Bubonjić.