Analiza: Dolazi li Erdoan da podrži ili da "primiri" Izetbegovića

SARAJEVO, BANJALUKA - Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske, dolazi u službenu posjetu regionu, a prema do sada dostupnim informacijama, turski lider u zvaničnu posjetu će sigurno put Beograda i Sarajeva.

Dolazak turskog šefa države u BiH za pojedine analitičare je potpuno nepotreban, jer, kako kažu, temelji njegove politike nisu dobri, dok drugi smatraju da treba saslušati šta Erdoan ima da ponudi.

Turska je više vijekova bila glavni bič ovog prostora, a njen uticaj, javno ili tajno, zavisno kako ko želi da tumači, u stvari nikada nije prestao. Svaka priča o preslagivanju regiona, koje se, nažalost, sve češće pominje, sa tog polja ne izostavlja Tursku, u koju, neskriveno, bošnjačka politička elita gleda sa velikom naklonošću. Nerijetko, u posljednjih nekoliko mjeseci, moglo se čuti da će posjeta turskog lidera biti značajna u "balkanskom pitanju", tačnije smirivanju političkih tenzija na relaciji Srbija - Hrvatska - BiH, a sa posebnim osvrtom na BiH.

Prema mišljenju političkog analitičara Velizara Antića, ovdje se postavlja samo jedno pitanje - da li će Erdoan i dalje nastaviti sa podrškom Bakiru Izetbegoviću i SDA ili će njegov nastup i političko obraćanje sada biti u blažoj formi.

"Ukoliko bude podržao Bakira Izetbegoviću, to će mu dati vjetar u leđa, kao i SDA, da ostvare mnogo bolji izborni rezultat. U dosadašnjem svom djelovanju oni su imali podršku Turske države, međutim u posljednje vrijeme vidimo da Erdoan daje neke izjave u kojima se neki njegovi stavovi ne podudaraju sa stavovima Izetbegovića", kaže Antić za "Nezavisne novine" dodajući da je upravo zbog toga teško odgovoriti na pitanje da li Erdoan dolazi da "primiri" Izetbegovića ili da mu pruži podršku.

"Treba sačekati i vidjeti kakve će biti njegove izjave. Ukoliko pruži podršku kao do sada, oni će to i te kako znati da iskoriste na izborima. Ali ta razmimoilaženja koja se mogu vidjeti u posljednje vrijeme, kao i dobar odnos Erdoana sa Dodikom, koga je primao u posjetu, kao i dobri odnosi sa Vučićem i Srbijom, znak su da treba sačekati da on stigne u region", navodi Antić.

On poručuje da je posjeta turskog predsjednika značajna, jer je Turska sve jača ekonomska sila, a da njene potreba ovaj region ni u kom slučaju ne smije zanemariti.

Enver Kazaz, politički analitičar, sa druge strane, poručuje: "Ni pogrešnije posjete, ni pogrešnijeg političara koji na konzervativizmu, populizmu i autoritarizmu temelji svoju vlast u Turskoj."

Konstataciju "pogrešna ličnost u BiH" Kazaz pojašnjava na dva primjera.

"Na jednoj strani to je Izetbegovićeva osmanofilija i turkofilija, tj. pridavanje Redžepu Tajipu Erdoanu neke vrste mesijanske uloge i liderstva nad Bošnjacima. Na drugoj strani, ulagivanje Milorada Dodika, u očekivanju da Erdoan zbog dobrih odnosa sa Srbijom ima razumijevanje za poziciju srpskog nacionalizma u BiH", naglašava Kazaz.

Osim navedenog, Kazaz ne želi da zanemari ulogu i igru koju Erdoan ima u vezi s pitanjem rusko-ukrajinskog sukoba.

"Pokušavajući da igra između Zapada i Rusije na tankoj žici koja otprilike izolira Tursku od Zapada, tako da ne znamo gdje će se u narednom geopolitičkom kontekstu Turska smjestiti. Zato kažem jedno, BiH može postići unutrašnji mir samo zahvaljujući pregovorima njenih unutrašnjih subjekata, a to znači nikakvom identifikacijom sa Turskom, Rusijom ili Njemačkom, nego odgovornim političkim radom iznutra", ističe Kazaz.

Datum posjete predsjednika Turske još nije poznat, a spekuliše se da bi u Sarajevo trebalo da stigne u avgustu ili septembru.