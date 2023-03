Analiza: Hoće li pobjeda Petrovića u Bijeljini uticati na predstojeće lokalne izbore

BANJALUKA, BIJELJINA - Pobjeda gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića na referendumu za opoziv jeste vjetar u leđa za opoziciju, ali nema prostora za njeno opuštanje u pripremama za predstojeće lokalne izbore.

Smatraju to analitičari, koji dodaju da u opozicionim redovima postoji nekoliko ključnih izazova koje bi trebalo riješiti.

I u opozicionim strankama, uključujući i SDS, čiji dres nosi Petrović, ističu da im dešavanja u Bijeljini jesu zamajac, ali im to nije povećalo apetite, već je cilj uvijek isti, a to je osvojiti što više načelničkih, odnosno gradonačelničkih pozicija.

Tako Milan Miličević, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, u izjavi za "Nezavisne novine" kaže da se trijumf u Bijeljini nije desio slučajno, već iz dva osnovna razloga - prvi je iskrena podrška radu od strane sugrađana, a drugi je ozbiljna organizacija iza koje stoji SDS.

"Sad, da li je to vjetar u leđa? Naravno, svaki uspjeh, kako stranačkih ljudi, tako i stranke u cjelini, uvijek je vjetar u leđa, kao što je uvijek demotivišuće kad imate poraz. Znači, jeste to vjetar u leđa. Naravno, to nije uticalo na povećanje apetita SDS-a na narednim izborima, naš cilj je uvijek isti, a to je maksimalan učinak na nivou svih izbora, pa tako i ovih, a to je preuzeti pobjedu u što većem broju lokalnih zajednica na prvim narednim izborima", rekao je Miličević i dodao da SDS trenutno ima (grado)načelnike u 15 gradova i opština.

Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da je u Bijeljini zabilježena velika pobjeda, koja pokazuje da postoji ogromna podrška naroda kada postoji kontrolisani proces izbora, na kojim se na fer i pošten način građani izjašnjavaju o svojoj odluci.

"Mislim da je ovo veliki podstrek i opoziciji, ali i našoj odlučnoj borbi da istrajemo do kraja u promjeni vladajućih struktura. Ovo je i veliki međukorak do lokalnih izbora koji će biti pravi test za odnos snaga unutar Republike Srpske. Sada je naravno na nama kako da na najbolji mogući način osmislimo strategiju da čuvamo izborni rezultat, jer, kada imate ljude, kada svi zajedno zavrnemo rukave i imamo odlučne politike, rezultat je tu. Ali, teško je u nekim sredinama gdje nemate ljude uopšte uspjeti sačuvati izbornu volju", rekao je Borenović za "Nezavisne novine".

Nebojša Tojagić, politički analitičar, ocjenjuje da rezultati procesa opoziva Petrovića predstavljaju šamar vladajućoj koaliciji, jer je, dodaje, evidentno da su se ponadali da će vidjeti leđa aktuelnom gradonačelniku Bijeljine.

"Ovo sigurno jeste vjetar u leđa opoziciji, pogotovo na području Semberije, ali i putokaz jer oni su to predstavili kao borbu za demokratiju, slobodu izražavanja i slično, tako da ja vjerujem da će na tom talasu, realno gledajući, u narednom periodu i graditi svoj pobjednički imidž", naglasio je Tojagić.

Međutim, kako je dodao, suviše je rano govoriti o narednim lokalnim izborima, pogotovo ako se, kako kaže, očekuje lom unutar PDP-a, koji bi se trebao desiti prije svega u izboru za predsjednika, odnosno predsjednicu stranke.

"Koliko je ovo vjetar u leđa, toliko bi taj vjetar u leđa mogao biti kratkotrajan ukoliko opozicija već sada ozbiljno ne vidi koji su to zajednički pravci djelovanja kompletne opozicije. Jer, vi ako krenete od toga da bi PDP mogao da se raspadne, recimo, u Banjaluci, postavlja se pitanje da li je uopšte normalno govoriti o nekom zajedničkom kandidatu ne samo u Banjaluci, nego u većem dijelu Republike Srpske", rekao je Tojagić za "Nezavisne novine".

Tanja Topić, politička analitičarka, kaže da je pobjeda Petrovića u Bijeljini važna za konsolidaciju prije svega SDS-a.

"Ovo definitivno ne smije biti nijednog trenutka znak da SDS sada može spavati na lovorikama Ljubiše Petrovića, iz prostog razloga što SDS-u predstoji teška borba, znači konsolidacija stranke, a ako je ne izvrši, to će biti samo primjer da je Bijeljina jedna vrsta izolovanog ostrva", rekla je Topićeva i takođe ocijenila i da je puno turbulencija koje PDP ima u Banjaluci.