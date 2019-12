Analiza "Nezavisnih": Odzvoniće maratonskim suđenjima

BANJALUKA - Neopravdano odugovlačenje sudskih postupaka u Srpskoj uskoro bi trebalo da postane prošlost.

Može se to zaključiti iz Nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je nedavno utvrdila ​Vlada Republike Srpske.

Ovakav zakon, po riječima advokata, Srpska dosad nije imala. Zahvaljujući njemu, između ostalog, sudije će morati mnogo više da rade, a predsjednici sudova će biti dužni da kontrolišu trajanje postupaka. I to nije sve jer ćete, utvrdi li se da je vaš postupak bez opravdanja trajao predugo, imati pravo na novčanu nadoknadu.

Zahtjev za zaštitu ovog prava podnosi stranka koja smatra da je trajanjem suđenja oštećena. O tom zahtjevu odlučuje predsjednik suda ili njegov zamjenik.

On, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, traži od sudije koji postupa u predmetu izvještaj o dužini trajanja postupka, razlozima zbog kojih postupak nije okončan i mišljenje o roku u kojem se predmet može riješiti.

Sudija koji postupa u predmetu dostavlja izvještaj predsjedniku najkasnije u roku od osam dana. Predsjednik suda potom odlučuje o podnesenom zahtjevu u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva u sud i donosi rješenje.

Predsjednik suda može odbiti zahtjev stranke kada ocijeni da je neosnovan. Može to učiniti i ako utvrdi da nije došlo do neopravdanog odugovlačenja postupka.

Međutim, utvrdi li se, u konačnici, neopravdano dugo trajanje suđenja, stranci se može isplatiti naknada ili će biti objavljivanja presuda da je u postupku bilo povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku. A može i oboje.

"Zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku stranci u sudskom postupku se isplaćuje novčano obeštećenje. Novčano obeštećenje određuje se od 300 KM do 3.000 KM po predmetu. U posebnim slučajevima, kada je više lica oštećeno u sudskom postupku u kojem je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, naknada štete može iznositi do 20.000 KM po predmetu", stoji u nacrtu.

Sredstva za isplatu obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske. Zanimljivo je da je stranka, tokom ove bitke, oslobođenja plaćanja sudske takse.

Milan D. Petković, advokat i potpredsjednik Narodne skupštine RS, u izjavi za "Nezavisne" pozdravlja donošenje ovakvog zakona, koji je, kako navodi, bio potreban i ranije.

"On će, umnogome, značiti strankama u postupku, jer će zbog neopravdano dugog vođenja postupaka dobijati novčanu satisfakciju. Na drugoj strani, primoraće sudije da mnogo više rade, a predsjednike sudova da vrše kontrolu trajanja postupaka. Takođe, ni stranke u postupku neće moći zloupotrabljavati svoje procesno pravo i odugovlačiti s postupkom", naveo je Petković te ocijenio da bi se to u konačnici trebalo odraziti na skraćivanje trajanja postupaka.

I Sanja Džombić, službenica za odnose s javnošću Ministarstva pravde RS, kaže da će, kroz obezbjeđenje zaštite prava na suđenje u razumnom roku, biti ubrzani sudski postupci.

"To će svim kategorijama stanovništva omogućiti brže i efikasnije sprovođenje sudskih postupaka i rješavanje spornih pitanja oko kojih građani vode sudski spor", navela je Džombićeva za "Nezavisne".

Ranije je, podsjetimo, Radovan Višković, premijer RS, izrazio uvjerenje da je zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku više nego potreban jer je riječ o ključnom aktu koji će doprinijeti poboljšalju privrednog ambijenta u Srpskoj, budući da su određeni sudski procesi nedopustivo dugi.

"To je izuzetno značajan zakon za privredu Republike Srpske jer imamo sudske procese koji se nedopustivo dugo vode. Ovim zakonom pokušavamo da to dovedemo u nekakve okvire u kojima sudovi moraju da donose odluke, a ne da to drže u ladicama, da odgađaju i vode neke rasprave", rekao je ranije Višković.