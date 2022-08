Analiza: Šta se može očekivati od kampanje za opšte izbore u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Manje od mjesec dana je ostalo do početka predizborne kampanje u BiH. U praksi to znači samo jedno: desetine političkih subjekata kreću u trku za glasove i političke poene, koji će ih ili vinuti na javnu scenu ili ostaviti da u naredne četiri godine smisle bolji način kako doći do što boljeg mjesta u republičkim ili državnim jaslama.

Praksa je pokazala da svaka kampanja u BiH, nažalost, isključivo obiluje međusobnim prepucavanjima vlasti i opozicije, sa toliko poznatim rečenicama:

"Vlast je kriva jer se nalazimo u ovako teškoj situaciji i oni moraju da odu" i "Kad je opozicija vladala, sjetite se kako se živjelo".

Pun predizborni krug u BiH dopuni još poneko obećanje o zaposlenju, bolji životni standard, poziv da se ne glasa za "one druge". Takva će, po svemu sudeći, biti i ovogodišnja kampanja, jer bar do sada prvenstveno opozicija gotovo da nije izašla s nekim konkretnim mjerama kako će riješiti probleme za koje tvrde da ih je prouzrokovala vlast, dok vladajuća struktura ako se tako nastavi i ne mora da obećava neki spektakl, jer smatraju da su mjere koje su do sada preduzeli sasvim dobre.

Poznavaoci političkih prilika uz sve navedeno kažu da će ovo biti jedna od najprljavijih kampanja u istoriji parlamentarizma u BiH.

"Posebno tu mislim na Republiku Srpsku jer na osnovu viđenog u Narodnoj skupštini te Skupštini grada Banjaluke, kao i dnevnim prepucavanjem dva bloka teško se oteti takvom dojmu", poručuje za "Nezavisne novine" Nebojša Tojagić, politički analitičar.

Kada su u pitanju brojna obećanja, koja već sada stižu sa suprotstavljenih političkih strana, Tojagić smatra da ona nisu ništa drugo nego spisak lijepih želja karakterističnih za prednovogodišnje praznike, a ne za ozbiljan politički nastup. "Opozicija naivno vjeruje da je dovoljno izaći na izbore i da ostavi dilemu biranja manjeg zla. Vlast je uljuljkana razjedinjenošću opozicije i povelikim brojem kandidata za inokosne funkcije, što im daje prilično dobre šanse za pobjedu", navodi Tojagić i dodaje da tada tek kreće ono glavno.

"U takvim uslovima svjedočićemo licitiranju broja novozaposlenih, trci u tome ko će obećati veću prosječnu platu ili penziju ili smanjiti vrijednost potrošačke korpe. Pravih projekata na kojima bi trebalo da se zasniva kampanja biće malo ili ih, što je vjerovatnije, neće ni biti", ubijeđen je Tojagić.

Tanja Topić, analitičarka iz Banjaluke, ističe da će ova kampanja proizvesti mnogo verbalnih okršaja, pa čak i napada ispod pojasa, i da je to već počelo.

"Međutim, ta borba je u zoni visokog emotivnog naboja i povišene temperature koju je moguće podići oko nacionalne priče i ugroženosti, a u BiH su svi ugroženi", pojašnjava Topićeva za "Nezavisne novine".

Kaže da upravo zbog toga opoziciji i nedostaje više ideja.

"Opozicija nastoji u tome pratiti vlast i onda iz kampanje izostaju supstancijalne stvari koje život znače. Bojim se da se osim u recesiji nalazimo i u recesiji vizija kako izaći iz ove kvadrature kruga. Nije da nema obećanja, neka se i ponavljaju kao zaposlenje stotina hiljada ljudi (možda tu nedostaju dvije riječi: u Njemačkoj), visoke plate (nedostaje dio da i u tom iznosu ne pokrivaju troškove potrošačke korpe) tako da su ta obećanja nevjerodostojna", naglašava Topićeva.

Ona kao odgovorne u svemu navedenom vidi i građane, koji direktno odlučuju ko će ih predstavljati u naredne četiri godine.

"Imam utisak da ni sami građani ne traže više od političara sem hljeba i igara", zaključila je Topićeva.