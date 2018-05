Anketni odbor: Iznenađeni smo Lukačevim izjavama

Komentari: 2

Ivo Ivano

Sledeće što možemo očekivati od gospodina Borenovića i njegovog Anketnog odbora, je da organizuju GEJ-PARADU na Ravnoj Gori. Ponašaju se kao prevareni muževi, cijeli grad zna da im se žene kurvaju, znaju to i oni, ali teško im je to priznati. Jedino što im je realno preostalo je to, da G. Lukaču produvaju diznu i tako to.....uglavnom.