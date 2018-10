Antibombni tim Granične policije BiH: 11 odabranih i njihovi roboti jurišaju na bombe

SARAJEVO - Ukoliko dođe do dojave o bombi na aerodromima, svi se razbježe ili sklone na sigurno mjesto, a samo ostaje mali ali odabrani Antibombni tim Granične policije BiH, koji je svakodnevno na raspolaganju Međunarodnom aerodromu u Sarajevu, ali i aerodromima u Banjaluci, Mostaru i Tuzli, i u ovoj godini su imali oko 70 intervencija.

Srećom, sve dojave o bombama ili potencijalnim opasnostima su bile lažne.

Riječ je o timu koji u Sarajevu broji 11 dobro obučenih policajaca, a još tri člana koja su posebno obučena djeluju pri aerodromima u Tuzli, Banjaluci i Mostaru. Ovih 11 momaka nisu fudbalska ekipa, ali su jači i uvijek u riskantnim situacijama ostaju sami sa svojim robotom i specijalnom opremom koja otkriva bombe i eksploziv. Pored robota koji je napravljen da njime možete rukovati i sa koliko-toliko sigurne udaljenosti i koji sam može uništiti eksploziv i onesposobiti bombu, tu je i prikolica sa kuglom koja može uništiti pet kg eksploziva a da ne ugrozi ni ljude ni imovinu, te može i neutralizirati bojne otrove.

Tim posjeduje još jedan robot koji radi na principu vodenog topa i koji na licu mjesta može uništiti kofer. Taj robot napravi takvu "štetu" da od torbe ostanu samo ručke. Tu su i dva specijalna antibombna odijela, a jedno košta 200.000 KM.

Munib Čorbić, komandir Antibombnog tima, kaže da je ova jedinica posebno obučena i da su od 2002. godine bili u prilici da djeluju u raznim situacijama.

"Bez obzira što su te dojave lažne, naš tim je u obavezi da djeluje po propisima i da obučeni ljudi s opremom izađu na teren i riješe situaciju", kaže Čorbić.

Ističe za "Nezavisne" da je veliki posao na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu jer dnevno u sezoni sleti oko 50 aviona, a kontrole prođe oko 5.000 putnika.

Kaže da su kolege prošle specijalističku obuku i da je ona veoma skupa.

"Tu obuku su članovi ovog tima prošli u Njemačkoj, a dobili smo i opremu kao donaciju njemačke Granične policije, čija je vrijednost 3,5 miliona KM", kazao je Čorbić, istakavši da je ova oprema najmodernija u Evropi.

Čorbić ističe da ovaj tim, pored posla koji obavlja na sarajevskom aerodromu, dolazi u ispomoć kad god zatreba i SIPA i entitetskim, kao i MUP-u KS.

Kemal Bajraktarević, vođa Antibombnog tima, kaže za "Nezavisne" da njihove kolege u svim policijskim agencijama imaju stručnjake, ali da nemaju opremu koja je veoma skupa i nisu u potpunosti obučeni.

"Obuka je skupa i košta oko 200.000 KM po jednom policajcu. To je skupo jer morate imati osiguranje, tu su i auta koja dignete u zrak, radite sa živim eksplozivom, tu su i vatrogasna kola i hitna pomoć. To su veliki izdaci", kaže on.

Čorbić kaže da imaju beneficirani radni staž kao i svi policajci, a na ovu konstataciju novinar nije mogao a da ne upita zašto nemaju posebne uslove s obzirom na to da su Antibombni tim i da, kad oni dođu na teren i kad se traže njihove usluge, svi drugi se povuku, a oni ostaju sami sa bombom ili eksplozivom, na šta su slegli ramenima i kazali: "Takav je zakon".

Čorbić ističe da je 22 godine na aerodromu i da je radio sve poslove - od policajca do komandira, naglasivši da je infrastruktura najveći problem ovog aerodroma.

Mirsad Karić, član Antibombnog tima, kaže da ima raznih situacija kada oni djeluju i da je prošle sedmice bila jedna kad je neko ostavio prtljag u krugu aerodroma u Sarajevu.

"Izašli smo na teren i našli standardne stvari u torbi, ono što svi nose na putovanje - odjeću, stvari za ličnu higijenu, ali je teško sa putnicima jer ne shvataju da treba da se sklone i da može biti opasno", objašnjava Karić.

Ovaj tim ima i dva psa, belgijske ovčare, koji su posebno obučeni da pronalaze eksploziv, a koje im je nabavila Uprava Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Jakub Hasković, vodič specijalno obučenih pasa, kaže da su psi bh. proizvod i da se počnu obučavati sa 15 mjeseci te da obuka traje godinu dana. Kaže da psi pregledaju sav prtljag i pored svih kontrola.

Pas Bord, za kojeg Hasković kaže da mu je u rodnom listu ime Uštipak, ima sedam godina, a drugi pas kojem je vodič Zoran Špirić ima 11 godina i on, kako su nam rekli, ide u penziju.

Hasković objašnjava da su, osim na aerodromu, ovi psi angažovani i na drugim zadacima, te da izađu i pregledaju terene na kojima će biti masovno okupljanje.

Špirić kaže da će udomiti Bena, koji je napunio 11 godina i koji ide u zasluženu penziju. Kažu da imaju odličnu saradnju sa obezbjeđenjem ovog aerodroma i da su u ovoj instituciji uvijek spremni da pomognu i sarađuju.

ZANIMLJIVE SITUACIJE

50.000 evra za operaciju

Ramo Čebirić, član Antibombnog tima, ispričao je situaciju kada su na kolicima na aerodromu našli ličnu mušku torbu "bubreg".

"Odmah smo preduzeli mjere, izvršili pregled i onda smo našli papire, dokumente i 50.000 eura. Ubrzo je došao gospodin i rekao: 'Ma joj, zabrinuo sam se jer su to pare za operaciju'. Imate raznih situacija", priča nam Čebirić.

Telefon i Erdoan

Kemal Bajraktarević kaže da je na dan dolaska Redžepa Tajiba Erdoana, predsjednika Turske, ovaj tim imao situaciju da je na aerodrom sletio avion "Swissaira" i da je dojavljeno da nešto vibrira na sjedištu.

"Situacija je bila alarmantna, jedva smo u sjedištu našli mobitel koji je bio na vibraciji. Uzbuna je bila lažna, ali je bilo dramatično zbog toga što je ubrzo trebalo da sleti Erdoanov avion", objašnjava Bajraktarević.

Evakuacija putnika

Ističu da su imali i situaciju kada im je dojavljeno da bi se mogla desiti katastrofa u avionu koji treba da sleti na sarajevski aerodrom.

"To je bila veoma rizična situacija. Morali smo da evakuiramo putnike, ali da budu bezbjedni, jer u takvim situacijama morate da računate i na druge faktore, da je neko namjerno pozvao aerodrom da bi skrenuo pažnju i možda unio nešto što ne smije u zemlju", objašnjavaju članovi tima.