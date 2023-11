Anto Nobilo bi mogao da se pridruži timu odbrane Dodika

SARAJEVO - Hrvatski advokat Anto Nobilo potvrdio je danas da je u kontaktu sa advokatima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji su ga pozvali da bude dio tima odbrane na suđenje koje uskoro počinje u Sudu BiH.

"Imao sam kontakte, to je tačno, ali više o tome ne bih dok to do kraja sve ne definišemo. Ali, imao sam kontakt i vidjećemo šta će biti", kazao je Nobilo za Avaz.

Očekuje da će sve biti razjašnjeno u narednim danima i objasnio da on u BiH ne može da bude advokat, već samo savjetnik tima odbrane predsjednika Republike Srpske.

Suđenje Dodiku u Sarajevu zakazano je za 22. novembra, a optužnica Tužilaštva BiH tereti ga za nesprovođenje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita, koji u Republici Srpskoj nije priznat, jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti UN.

Optužnica je podnesena protiv Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Republike Srpske, koji je sporne zakone objavio.

Inače, glavni Dodikov advokat je Goran Bubić, koji ga je zastupao na ročištu na kojem su se Lukić i on izjašnjavali o krivici.

Dodik i Lukić su tada rekli da ne razumiju optužnicu, pa je sudija po službenoj dužnosti to protumačila da se ne osjećaju krivim.

