Apelacioni sud posvađao vlast i opoziciju

BANJALUKA, SARAJEVO - Sve izvjesnije formiranje apelacionog suda BiH naišlo je na suprotstavljene stavove vlasti i opozicije u Srpskoj, pa tako u opozicionim redovima, između ostalog, smatraju da je u pitanju prenos nadležnosti, dok iz vladajućeg SNSD-a tvrde da to nije tačno.

U ponedjeljak je, podsjetimo, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da bi zakon o sudu i zakon o sprečavanju pranja novca trebalo da budu finalizovani do kraja sedmice, a do kraja ovog mjeseca i upućeni u proceduru, kako to predviđa Parlamentarna skupština BiH, te istakao da je strankama sa sjedištem u Sarajevu i dalje problem to da sjedište apelacionog odjeljenja Suda BiH bude u Banjaluci.

Nije se dugo čekalo na reakciju Milana Miličevića, lidera SDS-a, koji je rekao da je neprihvatljivo formiranje nove sudske instancije na nivou BiH, odnosno apelacionog suda BiH, podsjećajući vlasti Srpske da formiranje novog suda ne vodi proklamovanim putem povrata nadležnosti, nego ka cementiranju neustavno prenesenih nadležnosti i prenosu nadležnosti Srpske.

"Umjesto da se riješi pitanje Ustavnog suda BiH i zamjene stranih sudija domaćim, SNSD je ponovo spreman da krši zaključke usvojene u Narodnoj skupštini i da formira novu neustavnu sudsku instancu na nivou BiH. Prije podne su tvrdili da su Sud BiH i Tužilaštvo BiH neustavne institucije, prećutkujući da su njihovom političkom odgovornošću u Parlamentarnoj skupštini BiH potvrđeni nametnuti zakoni o Sudu BiH i Tužilaštvu BiH, a popodne sa partnerima iz FBiH dogovore formiranje apelacionog suda BiH", kaže Miličević.

Ovo, kako je dodao, nije vraćanje nadležnosti entitetima, nego dodatno cementiranje pravosudnog sistema na nivou BiH. Miličević ističe da se "SNSD stalno poigravao referendumom o ukidanju Suda i Tužilaštva BiH".

"Zar ne bi bilo bolje da sada pitaju građane žele li apelacioni sud, a ne da poslije raspisuju referendum da ga ukidaju?! Nažalost, ovo govori o neodgovornoj nacionalnoj politici i vlasti koja jedno priča u Banjaluci, a sve suprotno radi u Sarajevu. Tražimo da se Narodna skupština izjasni od Zakonu o sudovima BiH, prije njegovog usvajanja u Parlamentu BiH, jer samo Narodna skupština može dati ili osporiti saglasnost za prenos nadležnosti, a ne grupica lidera. Neka sakupe hrabrost i dođu u Narodnu skupštinu", naveo je Miličević.

Nenad Vuković, generalni sekretar PDP-a, ocjenjuje da su postupci Dodika, zabilježeni u ponedjeljak, za rubriku "vjerovali ili ne".

"Tada smo od Dodika, nakon sastanka sa Draganom Čovićem i 'trojkom', čuli da sada ipak mogu da se usvoje dva zakona prije Zakona o Ustavnom sudu BiH. Šta drugo reći, osim da se nastavlja poigravanje Narodnom skupštinom Republike Srpske i obezvređivanje posebnih sjednica najvažnije institucije Republike Srpske", naveo je Vuković.

Prema Vukovićevim riječima, posebno iritira Dodikova najava podrške SNSD-a zakonu o sudovima BiH, "gdje se uvodi viši sud BiH kao nova institucija".

"Isti dan, samo prije podne, osporavao je Sud BiH sa tezom da po Ustavu ne postoji, što je za rubriku vjerovali ili ne", navodi Vuković.

Đorđe Vučinić, poslanik u Klubu Za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da se, formalno, radi o jednom novom sudu, dok suštinski Apelaciono vijeće već postoji pri Sudu BiH, te, kako ističe, naravno da mora biti obezbijeđena dvostepenost suđenja.

"U svakom slučaju, to je nova prilika da se dodatno zaposli administracija. Meni je nevjerovatno da Milorad Dodik, s jedne strane, ne priznaje Sud BiH, dok sa druge strane traži da Apelaciono vijeće Suda BiH bude u Banjaluci. Jasno je da je jedina razlika između trenutnog Apelacionog vijeća i apelacionog suda ta što će apelacioni sud, ako bude formiran, imati više administracije i zaposlenih i to je prilika za nove stranačke uhljebe", rekao je Vučinić za "Nezavisne novine".

Sa druge strane, Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ističe da je jedan od uslova iz 14 prioriteta na evropskom putu to da se formira tijelo koje će omogućiti dosljednost tumačenja prava itd. Ističe da nije bio u prilici da čita predloženi zakon, ali smatra da se ne radi o prenosu nadležnosti.

"Mislim da se tu ne radi o prenosu nadležnosti ni o formiranju novih institucija, nego o novom mehanizmu kojim će se ujednačiti sudska praksa", rekao je Mazalica za "Nezavisne novine".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.