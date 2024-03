Argentinka i Banjalučanin promovišu ljepote BiH i Balkana

Argentinka Denis i njen suprug Jovan Landeka, koji žive u Banjaluci, putem naloga na društvenim mrežama pod nazivom "Balkatinos" promovišu ljepote i život u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.

Oni navode da su latinsko-balkanska porodica, a sve je počelo kada su se upoznali u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su oboje radili.

Banjalučanin Jovan Landeka ispričao je ekipi Anadoliju da su sticajem okolnosti bili komšije te da ga je "njegova prelijepa komšinica" pozvala da odu na doručak i bolje se upoznaju. Mislio je da iza tog poziva stoji šala njegovih prijatelja, ali to na sreću nije bio slučaj, tako da su se upoznali, zaljubili, vjenčali i sada žive u Banjaluci, a u međuvremenu su dobili i kćerku.

"Balkatinos je profil koji smo napravili kada smo doselili ovdje. U suštini pokazuje pravi život na Balkanu, u Bosni, ne ono što vam vijesti prikazuju. Namjera je da pokažemo stvarni život i promovišemo prelijepa mjesta koja ovdje postoje, kao i da ohrabrimo ljude iz inostranstva da dođu i posjete ta mjesta", ispričala je Denis.

Duga je lista mjesta koja su posjetili u Bosni i Hercegovini, a među njima su, između ostalih, Nacionalni park Una, Štrbački buk, Martin Brod, Tuzla, tvrđava u Srebreniku, Bijeljina, Jajce, Janjskci otoci, Šipovo, Sarajevo, Blagaj, Mostar… Kažu da nisu bili u Trebinju, ali planiraju posjetiti i taj grad.

Na pitanje šta joj se najviše dopada Denis je odgovorila:

"Priroda je na prvom mjestu. Priroda je ovdje tako očuvana, putovali smo mnogo svijetom i vidjeli smo mnoga mjesta, nije previše gužva, nije pretrpano ljudima. Na naplaćuju vam turističke cijene. Za prirodne ljepote koje smo obišli ne naplaćuju ulaznice, a kada odeš na druga mjesta moraš platiti na primjer 20 eura samo da vidiš mali vodopad. Ovdje je cijela zemlja otvoreni park i besplatno je, to je nevjerovatno."

Naglasila je da se turizmu može uraditi mnogo više i to je jedan od razloga zašto su pokrenuli "Balkatinos", kako bi promovisali turizam.

"Mislim da ako bi se turizam dobro reklamirao i promovisao, BiH bi bila puna turista, svake godine. Ali tu treba još raditi", kazala je Denis za Anadoliju, penosi N1.

Dodala je da na sreću postoji mnogo onih koji snimaju razne sadržaje, a društvene mreže pomažu da se to prikaže.

Govoreći o sadržajima koje su podijelili na Instagramu i YouTube kanalu rekla je da su svi koji je poznaju bili veoma iznenađeni kada je rekla da se preselila u BiH. Nisu znali zašto je došla, ali su to shvatili kada su vidjeli kakav je zapravo život ovdje.

Naglasila je i da su mnogi ljudi su došli u BiH na odmor zahvaljujući profilu "Balkatinos". Tražili su savjete, vidjeli videomaterijal koji su objavili… Ono što im pričinjava najveće zadovoljstvo je kada dobiju povratne komentare da je neko došao i da nije znao da je BiH takva. Niko od njih nije imao negativan komentar ili negativno iskustvo nakon posjete.

Denis je ispričala da im je glavni cilj bio da promovišu ove prostore u Latinskoj Americi, odnosno u španskom govornom području, jer, kako kaže, na španskom jeziku ima jako malo informacija o BiH. Nakon toga su ljudi u komentarima počeli tražiti sadržaje na engleskom jeziku pa su se odlučili da rade i to kako bi promovisali BiH i poželjeli svima dobrodošlicu. Prema velikom interesu, zaključili su da bi u budućnosti "Balkatinosi" mogli postati mnogo više, možda i ostvariti vezu s turističkim agencijama.

Kažu da mnogo posla i novih stvari predstoji "Balkatinosima", ali im je najvažnije da ljudi u BiH znaju da mogu da ih iskoriste ako žele da pokažu nešto svijetu pa pozivaju one koji žele da podjele nešto o ovoj zemlji da ih slobodno kontaktiraju.

Nakon uzbudljivog života u Dubaiju, posla, putovanja Denis i Jovana su se "smirili", a kažu da je ovo odlično mjesto za zasnivanje porodice, sticanje svakodnevne rutine, odlaske na kafu, u šetnju, za igranje vani s djecom. Denis kaže da je dolazak u Banjaluku bio novi početak, ali su već sada prevaziđena sva očekivanja koja je imala i sve joj se jako sviđa.

Iz svog grada, Cordobe u Argentini, otišla je prije 14 godina tako da je navikla da ne živi u domovini, a jako je vezana za svoju porodicu koja ih često posjećuje, a i oni planiraju posjetu Argentini. Denis kaže da je ovo postao njen dom.

Ona i Jovan komuniciraju i na engleskom i na španskom, a Denis i dalje uči kako da komunicira s lokalnim stanovništvom.

"Jezik je baš težak. Ja razumijem puno, možda sve, ali je baš teško kad moram da pričam i moram da mislim šta kažem i kada ljudi pričaju brzo, ne mogu da razumijem, ali to je jezik moje kćerke, učim polako svaki dan", rekla je Denis.

Denis i Jovan su u Banjaluku došli 2020. godine, a na pitanje zašto su se odlučili da žive ovdje Jovan je odgovorio:

"Prije svega zato što sam ja odavde. Šalim se. Prije svega zato što je ovdje jako sigurno, i dalje smo u Evropi, obzirom da oboje volimo da putujemo sve nam je nadohvat ruke, da li autom da li čarter letovi, ali prije svega siguran, porodičan život, tako da je to bio jedna od stvari koja je bila presudna pri donošenju odluke da živimo ovdje."

Kaže da se do sada nisu pokajali zbog odluke.

"U suštini jako smo zadovoljni životom ovdje. Bog nas je blagoslovio sa kćerkicom, tako da za sad smo jako zadovoljni životom."

O planovima za budućnost kažu da su naučili da nema potrebe da se planira mnogo unaprijed.

"To ćemo još da razmatramo, međutim oboje smo pričali i željeli bismo da naša kćerka, a kasnije, nadam se, i djeca, odrastu ovdje, idu u školu, a poslije ko zna", rekao je Jovan.

Denis je sunčan dan i dolazak do obale Vrbasa u Banjaluci s polomljenim nožnim prstom iskoristila da pripremi novu objavu za Instagram pa ju je Jovan fotografisao s natpisom "Is sarma season over?" (Da li je završena sezona sarme?).

Osim o lijepim mjestima u BiH Denis objavljuje i videomaterijale koji bi strancima na duhovit način mogli približiti način života na ovim prostorima.

