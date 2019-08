Arnaut: Čuo sam da postoji mogućnost raspuštanja Doma naroda

Damir Arnaut, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izjavio je da je čuo da postoji mogućnost da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bude raspušten.

Što se tiče spekulacija i najava o formiranju Savjeta ministara u kojem bi SDS i PDP istisnuli SNSD - Arnaut je za televiziju "N1" rekao da je formalno moguće.

"Formalno govoreći, saziv Vijeća ministara se potvrđuje u Predstavničkom domu. Postoji neka tanka većina za SDS i PDP da to urade. SDA je davanjem četiri delegata u Domu naroda SNSD-u obesmislila svaku priču oko Izbornog zakona i drugih tema. SNSD bi u tom slučaju apriori odbacio sve odluke - samo zato što dolaze iz tih stranaka. Čuo sam da postoji mogućnost raspuštanja Doma naroda od Predsjedništva BiH, jer za tu odluku ne treba konsenzus. Formalno je sve moguće, ali postavlja se pitanje zbog čega neke stvari nisu urađene kada je to trebalo uraditi", rekao je on.

Sa druge strane, kada je vlast u Kantonu Sarajevo u pitanju - Arnaut je ocijenio da aktuelna vlada ne samo da dobro radi, nego ima i podršku međunarodne zajednice.

"Ne treba zanemariti poruku koju šalje EU, kao zemlji koja želi biti kandidat - ovo je način na koji trebate raditi da bi ušli u EU", izjavio je.

"Zadnji sastanak na kojem je bio holandski ambasador, rekao je da je ovo način na koji treba raditi da bi BiH ušla u EU. A Holandija je najveći protivnik proširenja, čak pokušavaju staviti neke dodatne uslove za Makedoniju. Kada Holandija da takvu podršku javno, onda je to poruka koju cijela zemlja treba shvatiti. To je model po kojem treba voditi politiku ove države", rekao je Arnaut.

(N1)