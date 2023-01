Arnaut: Neću podržati Vijeće ministara BiH ako tamo bude Hurtić

Damir Arnaut, federalni predstavnik Naše stranke komentarisao je prijedlog Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da Sevlid Hurtić (Bošnjak) iz Pokreta za državu bude ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, navodeći da neće podržati sastav Vijeća ministara BiH u kojem je on predložen.

Arnaut je za N1 naveo da je još prije najavio da će Hurtić biti kandidat za ministra navodeći da je "tada upozorio Našu stranku i Osmorku na opasnost koja stoji iza toga".

"Meni je jako žao što su ta upozorenja na kraju ignorisana. Zakon o Vijeću ministara BiH je vrlo jasan i on kaže da se odluke donose konsenzusom i ako on ne postoji u roku od sedam dana odluke se donose većinom koja uključuje po jedan glas najmanje od svakog od konstitutivnih naroda. Dakle, Milorad Dodik i Dragan Čović naravno imaju glasove iz reda srpskog i hrvatskoh naroda i Sevlid Hurtić koji je, podsjećam, trenutno ministar u SNSD-ovoj vladi u RS je čovjek koji je i najavio da će Dodiku omogućiti tog četvrtog delegata, koji je glasao da se ulica u Doboju nazove po pripadniku Vojske Republike Srpske, čovjek koji je svog rođaka predložio u Vijeće naroda. Lično nemam nikakvog interesa i mišljenja sam da je to jasno Dodikov čovjek i on će kao bošnjačka ruka biti ta Dodikova poluga”, smatra Arnaut.

Naveo je da je prije Hurtića Dodik za ministra predložio Denisa Šulića, takođe Bošnjaka.

“Ipak smatram da je Hurtić bliži Dodiku interesno u političkom smislu. Denis Šulić je definitivno SNSD, međutim, kao mlad čovjek nije izgradio tu vrstu odnosa, on nije najavljivao ni to da će glasati za četvrtog delegata, ali u suštini obojica su Bošnjaci”, dodao je.

Zatim je pojasnio da na stranici Vijeća ministara BiH eksplicitno piše da se odluke donose konsenzusom ili ako on ne postoji glasom barem jednog od konstitutivnih naroda.

“To autentično tumačenje koje se može, kada ga pogledate, tumačiti i na jedan i drugi način, koje nikad nije u praksi primijenjeno, apsolutno ne otklanja tu opasnost da sutra kod donošenja odluka, uključujući sva konačna imenovanja poput direktora OSA-e, direktora SIPA-e i svih ostalih agencija donose Dodik i Čović glasovima većine koja uključuje po jednog iz svakog konsitutivnog naroda. Moje upozorenje nije prihvaćeno i nije apsolutno bilo argumentacije pravne prirode već je ona sva išla u pravcu da je on (Hurtić) sada u SNSD-ovoj vladi ministar turizma i da je najavljivao da će on glasati za četvrtog delegata i ja se jednostavno na ta uvjeravanja ne mogu osloniti”, naglasio je Arnaut.

Arnaut je kazao i kako će dalje postupiti u kompletnoj ovoj priči.

“Ako bude glasanje na Predsjedništvu Naše stranke u smislu hoće li se tražiti od naših poslanika u federalnom Parlamentu da podrži sastav Vijeća ministara u kojem je Hurtić, ja ću glasati protiv takvog prijedloga, to je jasno. Mi smo nedavno imali sjednicu Predsjedništva Naše stranke i nismo to tretirali, ali ako bude to glasanje naravno da to ne mogu podržati. Ukoliko se desi to imenovanje Hurtića, to prema Zakonu o Vijeću ministara BiH znači da SNSD i HDZ imaju sve poluge vlasti”, kazao je Arnaut za N1.