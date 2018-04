Atif Dudaković na slobodi, određene mu mjere zabrane

Komentari: 1

Ivo Ivano

Siguran sam da će se HRHB i Republika Srpska do 2025. odvojiti od orijentalnog i levantskog dijela BiH. Prema muslimanima (koje niko ne želi) treba postaviti minska polja, čelične žilet žice (kao što to rade Mađari i Slovenci). A na svakih 200 metara mitraljesko gnijezdo. Prvenstveno iz razloga bezbjednosti. Moramo slijediti europske tijekove. To radi cijela Europa, zašto ne bi i mi? Niko ih neće, zašt bi ih mi trpili? Pogotovu što su oni mahom teroristi, ubice, zločinci, a sa druge strane su izuzetno zaostali, siromašni, glupi i nepismeni. Oni vuku unatrag. Prema tome, odvajanje od njih nije dobro samo iz stanovišta bezbjednosti, nego i iz kulturoloških razloga. Kao i iz ekonomskih, pošto su oni parazitarnog mentaliteta i ne žive od svog, nego od tuđeg rada. Mržnja prema njima u cijelom civiliziranom svijetu (svakim danom sve jača) nama ide itekako u korist.