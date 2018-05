BBC: Zašto Erdoan pravi predizborni miting baš u Sarajevu

Turski predsjednik stiže u posetu Bosni i Hercegovini koja nema samo državnički karakter i izaziva kontroverze.

Bosnu i Hercegovinu čekaju izbori na jesen, ali prvi i najveći predizborni skup održaće neko ko na njima neće učestvovati.



Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan okupiće svoje pristalice iz čitave Evrope u sarajevskoj hali "Zetra", kao dio svoje kampanje za novi mandat na čelu Turske.



Domaćini Erdoanu biće članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su i najavili njegovu posjetu diplomatski je opisujući kao "radnu".



Zapravo, radiće se ne samo na državnim pitanjima odnosa Sarajeva i Ankare - već mnogo više i duže.



Policija Kantona Sarajevo potvrdila je da je izdala dozvolu da se u "Zetri" u nedjelju održi skup na kome će se pojaviti Erdoan, a koji bi, prema najavi, trajao čak osam sati.



Očekuje se da se na skupu, čiju organizaciju preuzima Unija evropskih turskih demokrata, pojavi i bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Iako se visoko kotira na listi Erdoanovih prioriteta, Sarajevo nije bilo prvi izbor za ovaj skup pred izbore 24. juna.



Pokušaj da se slični događaji organizuju tamo gdje je turska dijaspora mnogo brojnija - u Njemačkoj, Austriji ili Holandiji - okončani su zabranama lokalnih vlasti.



"Ovo je vjerovatno najzapadnije što Erdoan može da dođe, a da održi izborni skup zemljacima sa Zapada", kaže za BBC koordinator programa fondacije "Fridrih Nojman" u Bosni i Hercegovini Adnan Huskić.



Osim ovog elementa iznudice, Erdoan u Sarajevu ima velikog političkog partnera.



"Postoje izuzetno dobre lične veze između trenutnog rukovodstva Stranke demokratske akcije (SDA), odnosno Bakira Izetbegovića i Redžepa Tajipa Erdoana", kaže Huskić i dodaje da je Bosna za turskog lidera važna i zbog istorijskih veza.

Kako svijet gleda na Erdoanov miting

One koji su mu zabranili da politiku vodi u njihovom dvorištu, i na ovu Erdoanovu odluku ne gledaju blagonaklono.



Ipak, Adnan Huskić smatra da to neće prerasti u nekontrolisanu štetu za Sarajevo.



"U moru negativnih stvari koje su u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, ne znam ima li ova zemlja uopšte kredibilitet u zapadnim krugovima da bi mogao biti narušen."



Sa druge strane, Huskić navodi da su ekonomski odnosi Sarajeva i Ankare u izvesnom uzletu.



Ogleda se to u povećanju trgovinske razmjene u kojoj BiH sve više učestvuje sa svojim izvozom, turske investicije su nešto intenzivnije, a vrlo je aktivna i Turska razvojna agencija.



"Ostaje, ipak, činjenica da bi Turska kroz ekonomiju mogla da uspostavi bolje odnose i sa drugim, ne-bošnjačkim dijelovima Bosne i Hercegovine", navodi Huskić.

Uticaj mitinga na kampanju u BiH

Bosnu i Hercegovinu očekuju opšti izbori u oktobru 2018. godine, koji su i dalje u sijenci komplikovane situacije oko izbornih zakona po kome će biti sprovedeni.



O izbornoj kampanji, plakatima i mitinzima, još se ne razmišlja, mada su svi politički akteri već zauzeli pozicije pred start trke.



U tom svijetlu, Erdoanov miting u Sarajevu može da označi početak i domaće izborne utakmice.



"Momenat i mesto u kome se sve dešava govori da se ovde radi o skupu koji je predizborni skup za SDA.



Ta stranka želi na njemu da se predstavi kao nesporni lider u bošnjačkom narodu, što je važno zbog drugih pretendenata na tu funkciju", kaže za BBC Adnan Huskić.

Javnost u Sarajevu je podijeljena, a najave kontramitinga za sada su samo nezvanične.



Iz Banjaluke je stigla poruka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je na specifičan način poručio da ga posjeta Erdoana - ne interesuje.



"Eto vam vaše Sarajevo, pa u njemu orgijajte sa kakvim hoćete stavovima - mene to ne dotiče", rekao je Dodik.



U hali "Zetra" očekuje se oko 15 hiljada ljudi, od čega je samo iz Makedonije dolazak najavilo dvije hiljade Erdoanovih pristalica.



Poruke sa ovog skupa, ipak, ticaće se mnogo većeg broja ljudi.

B92, BBC News na srpskom