Bakalar: Bez promjena biračkih spiskova za Srebrenicu i Doboj

SARAJEVO - Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Željko Bakalar rekao je da će na ponovoljenim izborima u Srebrenici i Doboju 21. februara važiti isti birački spisak kao i na lokalnim izborima 15. novembra.

"Prijave i odjave prebivališta su u Republici Srpskoj u ingerenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Tamo se prijavljuje i odjavljuje prebivalište. Da li su ljudi prijavljivani i naknadno odjavljivani nije, uslovno rečeno, u našoj nadležnosti", rekao je Bakalar, komentarišući navode da je pred lokalne izbore 15. novembra prebivalište u Srebrenici prijavilo 940 novih stanovnika, dok su ga već od 15. do 30. novembra odjavila 202 Bošnjaka.

On je istakao da CIK dobija podatke o prebivalištima i biračkim spiskovima na temelju zahtjeva koji CIK uputi Agenciji za identifikaciona dokumenta (IDEA) na određeni datum.

"Na temelju toga smo i kreirali birački spisak za izbore koji su održani u Srebrenici i Doboju na dan 15. novembar. Znači, zaključili smo birački spisak 45 dana prije održavanja izbora i, kako predviđa Izbornog zakona, kada se ponavljaju izbori, ide se sa istim kandidatima i kandidatskim listama i sa istim biračkim spiskom koji je bio na datum kada su održani izbori koji su poništeni", pojasnio je Bakalar.

Bakalar je istakao da CIK neće ništa mijenjati kada je riječ o biračkom spisku.

"To da li se neko odjavljivao ili prijavljivao, mi dobijemo podatke iz IDEA i na temelju toga su napravljeni izvodi iz biračkog spiska", ponovio je Bakalar.

Govoreći o finansijskim sredstvima potrebnim za održavanje ponovljenih lokalnih izbora koja treba da se obezbijede iz budžeta BiH, Bakalar je naveo da su juče ujutro dobili mišljenje Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

"U tom mišljenju se navodi da se ne može koristiti, ono što je bio naš zahtjev, da se odobre sredstva iz tekuće rezerve jer su ona za prvi kvartal već raspoređena ili potrošena, ali su nas uputili da napravimo novi operativni plan za prvi kvartal kojim ćemo se pozvati na to da trebamo koristiti sredstva posebne namjene za lokalne izbore 2020. godine koji ima kontinuitet. To je zbog toga jer Ministarstvo tumači da je to nastavak izbornog procesa iz 2020. godine, što su u jednu ruku upravu. Mi sa aspekta preuzimanja finansijskih obaveza morali smo imati mišljenje ili Ministarstva finansija ili Savjeta ministara", kaže Bakalar.

On je istakao da su nakon dobijanja mišljenja Ministarstva finansija u Savjetu ministara pokrenuli aktivnosti tako da će sve fakture koje dobiju ispostavljati trezoru, te izrazio nadu da neće biti problema u realizaciji ovog procesa.

"Juče smo aktivirali postupak ponovnog štampanja obrazaca, glasačkih listića i nadamo se da će danas ili sutra to ići u realizaciju i da ćemo imati sve spremno za izbore 21. februara", kaže Bakalar.

Na pitanje da li očekuje da će biti sve korektno kada je riječ o biračkim odborima i da li je bilo primjedbi, Bakalar je rekao da će biti novi birački odbori.

"Da li će biti primjedbi, vidjećemo. Mislim da će ih biti, bar prema ovome što nam dostavljaju čini mi se da je prilično šareno. Ali, to je moje mišljenje. Vidjećemo", istakao je Bakalar.

Za nepuna tri mjeseca pred lokalne izbore koji su održani 15. novembra mjesto prebivališta u Srebrenici je, prema pisanju "Glasa Srpske", prijavilo 940 novih stanovnika ove opštine, a od 15. do 30. novembra mjesto prebivališta odjavile su 202 osobe bošnjačke nacionalnosti.

"To praktično potvrđuje da su njihove prijave bile fiktivne i da su podnošene samo radi učešća na izborima, ali dodatni problem je što će tim osobama, uprkos tome što su odjavili mjesto prebivališta u Srebrenici, biti omogućeno da glasaju i na ponovljenim lokalnim izborima u Srebrenici zakazanim za 21. februar", navodi pomenuti dnevni list.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odlučila je da 21. februara budu ponovljeni lokalni izbori u Doboju i Srebrenici. CIK BiH je 21. januara donio odluke o poništavanju izbora na 26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta u odsustvu za nivo načelnika i Skupštine opštine Srebrenica, te poništavanje izbora na 89 redovnih biračkih mjesta za nivo gradonačelnika i Skupštine grada Doboja.