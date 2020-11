Bakalar: Izborni tišina počinje u subotu, tajnost glasanja obezbijeđena

SARAJEVO - Predsjednik Centralne izborne komisije BiH (CIK) Željko Bakalar rekao je da izborna tišina u BiH počinje sutra u 7.00 časova i trajaće do nedjelje, 15. novembra, do 19.00 časova.

Bakalar je naveo da je Izbornim zakonom propisano da u toku 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji BiH neće biti nikakvog medijskog izvještavanja ili bilo kakve aktivnosti koja se odnosi na političku izbornu kampanju, te da period izborne tišine traje do zatvaranja biračkih mjesta.

"Političkim subjektima se zabranjuje održavanje skupova s ciljem političke kampanje, izlaganje u biračkom mjestu ili okolini bilo kakvih materijala i korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače. Zabranjeno je korištenje megafona i drugih razglasnih uređaja, te svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruiše izborni proces", istakao je Bakalar

Zbog kršenja izborne tišine, kaže Bakalar, izricaće se novčane kazne koje iznose od 1.000 do 10.000 KM za stranku, od 1.000 do 5.000 KM za kandidata, a prigovor se podnosi u roku od 24 časa od trenutka učinjene povrede.

On je podsjetio da je od jutros od 7.00 časova pa sve do nedjelje, 15. novembra, do 19.00 časova na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Bakalar je rekao da će biračka mjesta biti otvorena u nedjelju, 15. novembra, od 7.00 do 19.00 časova, a birači će, uz pokazivanje jednog od važećih identifikacionih BiH dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš), na biračkom mjestu dobiti kombinaciju glasačkih listića.

On je pozvao birače da provjere lokaciju svog redovnog biračkog mjesta na veb stranici CIK-a ili slanjem matičnog broja SMS porukom na broj 091/121212, a cijena poruke je 10 feninga plus PDV.

Prema njegovim riječima, birač može provjeriti lokaciju na kojoj glasa i putem info-linije CIK-a na brojeve telefona 033/251-331 i 033/251-332.

"Tajnost glasanja je obezbijeđena", poručio je Bakalar.

Bakalar je rekao da pravo glasa na lokalnim izborima ima 3.283.380 birača, od kojih je 3.141.257 redovnih, 102.377 onih koji će glasati putem pošte, a 17.058 putem mobilnog tima.

"Među upisanima je i 14.059 birača sa statusom raseljenog lica koji glasaju lično, 7.925 sa tim statusom, ali za glasanje u odsustvu i 704 onih koji će građansku dužnost obaviti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima", pojasnio je Bakalar.

Predsjednik CIK-a je rekao da se na lokalnim izborima ove godine bira 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 64 opštinska vijeća u Federaciji FBiH (FBiH), 120 načelnika opština u BiH, sedam skupština gradova u Republici Srpskoj, 14 gradskih vijeća u FBiH, 22 gradonačelnika u BiH i Skupština Brčko distrikta.

"Zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 opštini za 23 kandidata", rekao je Bakalar, ističući da se ove godine prvi put na lokalnim izborima gradonačelnik Istočnog Sarajeva bira neposredno.

Bakalar je dodao da se osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na lokalnim izborima 2020. godine biraju i 3.142 vijećnika/odbornika od kojih 23 predstavnika nacionalnih manjina.

"Na izborima učestvuju 543 politička subjekta, od kojih je 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet listi nezavisnih kandidata, te 71 kandidat za nacionalne manjine", rekao je Bakalar.

On je naveo da je ovjereno ukupno 30.809 kandidata od kojih 425 kandidata za načelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za opštinska vijeća, odnosno skupštine opština ili gradska vijeća, odnosno skupštine grada i Skupštinu Brčko distrikta, te 196 kandidata predstavnika nacionalnim manjina.

U BiH je formirano ukupno 5.759 biračkih mjesta, uključujući i 388 redovnih mobilnih timova.

Bakalar je naveo da će po jedno biračko mjesto biti otvoreno u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Predsjednik CIK-a je rekao da će lica koja su kovid pozitivna, kao i lica koja se nalaze u izolaciji uz dokaz o izrečenoj izolaciji glasati putem kovid tima, kojih je do sada formirano 129.

CIK je, zaključno sa jučerašnjim danom, akreditovao 109 međunarodnih posmatrača, 120 posmatrača političkih subjekata i 3.824 posmatrača udruženja građana.

Bakalar je, zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom korona, pozvao sve koji će u nedjelju, 15. novembra, učestvovati u izbornom procesu da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, a to je održavanje fizičke distance od minimalno 1,5 metar.

"Svi predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici tokom rada na biračkom mjestu dužni su da se pridržavaju opštih mjera zdravstvene zaštite, uključujući temeljno i redovno pranje ruku, dezinfekciju, nošenje maske, pravilno korištenje i odlaganje maramice prilikom kihanja ili kašljanja", pojasnio je Bakalar i dodao da se redovno moraju čistiti i glasačke kabine, kao i provjetravati prostorije.

On je rekao da je u svim izbornim jedinicama obezbijeđena zaštitna oprema i dezinfekciona sredstva za birališta, osim u izbornoj jedinici Kreševo i Han Pijesak.