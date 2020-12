Bakalar: Mandat dodijeljen Ćosiću

SARAJEVO - Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Željko Bakalar rekao je Srni da je CIK BiH raspisao direktne izbore za gradonačelnika Istočnog Sarajeva, sproveo, utvrdio i potvrdio ih, te je danas dodijeljen mandat izabranom novom gradonačelniku Ljubiši Ćosiću.

"Mi smo uručili sertifikat i dodijelili mandat", istakao je Bakalar.

Bakalar je dodao da je kao "dilema" ostala činjenica da je bivši gradonačelnik dobio mandat u martu 2017. godine i da mu je mandat vezan za mandat odbornika Skupštine grada Istočno Sarajevo koji je do februara, odnosno marta naredne godine jer se biraju posredno.

"I u ovom ciklusu su odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo birani posredno. S obzirom na to da je Narodna skupština Republike Srpske donijela izmjene dva zakona, Izbornog zakona Republike Srpske i Zakona o gradu Istočno Sarajevo, a da u prelaznim odredbama tog zakona nije propisano kako će se riješiti prelazna faza, to je pitanje za Narodnu skupštinu Republike Srpske za tumačenje kako to da se izvede", rekao je Bakalar, istakavši da je to tumačenje CIK-a.

On je naglasio da je CIK sproveo proceduru onako kako je propisao novi Izborni zakon i prema tom zakonu dodijelo mandat novom gradonačelniku.

