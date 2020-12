Bakalar o navodima koalicije "Pod lupom": Nijedan birač se nije žalio

MOSTAR - Naše službe provjeravaju kako je došlo do različitih brojki građana sa pravom glasa u Izvodu iz Centralnog biračkog spiska u odnosu na spiskove po biračkim mjestima. No, do ovog trenutka niti jedan birač se nije žalio da njegovo ime nije pronađeno na spisku i svi su uredno glasali, rekao je za predsjednik CIK-a Željko Bakalar kao reakciju na navode koalicije "Pod lupom".

Kako je dodao Bakalar, vjerovatno se radi o razlikama u podacima dostavljenim spomenutoj koaliciji "Pod lupom" u odnosu na spiskove na biračkim mjestima.

"Vjerovatno je riječ o razlikama u podacima dostavljenim Koaliciji Pod lupom u odnosu na spiskove na biračkim mjestima. Izborni proces protiče točno", rekao je Bakalar za N1 komentirišući navode "Pod lupom" kako je evidentirano 4.000 birača manje u odnosu na zaključeni centralni birački spisak.

Podsjetimo, iz koalicije "Pod lupom" su kazali da na čak 142 izborna mjesta u Mostaru od ukupno 150 zabilježen je drugačiji broj birača sa spiskova koje su dostavili iz CIK-a u odnosu na stvarno stanje.

Nakon što su izvijestili o opštim podacima i otvaranju biračkih mjesta jutros u sedam sati, Dario Jovanović iz koalicije "Pod lupom" je kazao da je glavni fokus trenutno na broju birača sa spiskova iz CIK-a.

"Sva pažnja je usmjerena na to: Mi smo dobili izvod sa spiskovima i listama. Prema trenutnim informacijama koje imamo sa terena po broju iz centralne izborne komisije, radi se o 142 mjesta od 150 ukupno na kojima postoji razlika. Za sada imamo razliku od više hiljada birača", kazao je i pojasnio Jovanović.

U Mostaru se danas održavaju Lokalni izbori, prvi put nakon 12 godina.