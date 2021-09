Balkan na viziru Brisela i Berlina i nakon Merkelove

BANJALUKA, BERLIN - Brisel i Berlin ostaće zainteresovani za zapadni Balkan i nakon odlaska Angele Merkel s pozicije njemačke kancelarke nakon izbora u Njemačkoj, koji se održavaju naredne nedjelje.

Podsjećanja radi, Merkelova je nakon dolaska na vlast 2006. godine ovaj region potpuno ignorisala, ali je ubrzo uvidjela njegovu važnost i na savjet bliskih saradnika lansirala prvo susrete s liderima BiH, tokom njenog prvog mandata, a onda Berlinski proces, pa nakon toga i njemačko-britansku inicijativu. Ove aktivnosti kulminirale su u februaru 2018, kada je Evropska komisija, koju je tada predvodio Žan Klod Junker, usvojila Strategiju za zapadni Balkan, a cijeli proces zaokružen je prije nekoliko sedmica, kada je EU konačno odobrila paket od više milijardi evra grantova za projekte u ovom regionu, čija implementacija treba da počne narednih mjeseci.

U javnosti se postavljaju pitanja kako će se Armin Lašet, kancelarski kandidat stranke Angele Merkel, Olaf Šolc, kandidat socijaldemokrata, i Ana Lena Berbok, postaviti prema regionu, ako oni budu predvodili narednu njemačku vladu.

Tanja Topić, dobra poznavateljka njemačke politike na zapadnom Balkanu, ističe da ne vjeruje da će doći do bilo kakve promjene kada je u pitanju politika naredne vlade.

"Mislim da među najjačim njemačkim partijama postoji konsenzus o tome da ovaj prostor treba i mora da bude integrisan u EU. Daleko od toga da postoji konsenzus o tome da ovaj ulazak treba da se desi prečicom i zaobilaženjem postavljenih uslova i dosezanja određenih standarda. Njemačka će svakako nastaviti da podržava zapadni Balkan na putu ka EU", smatra ona.

Ovoj ocjeni u prilog ide i pregled izbornih programa sve tri stranke, a koji su "Nezavisne novine" nedavno objavile, gdje svi ističu da će integracija zapadnog Balkana u EU biti jedan od prioriteta njihove spoljne politike.

Faris Kočan, slovenački ekspert za EU i integraciju zapadnog Balkana u EU, je ukazao na redovni godišnji govor Ursule fon der Lajen o stanju Unije u Evropskom parlamentu, u kojem je istakla važnost integrisanja regiona u EU.

"To je ohrabrajuće za region, jer je to sasvim drugačija priča koju smo pratili u mandatu Junkera, koji ipak dolazi iz malog Luksemburga i nema tog legitimiteta koji ima Fon der Lajenova jer dolazi iz najsnažnije njemačke stranke, koja kreira i evropsku politiku", smatra on.

Ukazao je i na još jednu važnu činjenicu koja se često gubi iz vida, a to je da je tokom ekonomske krize Njemačka napravila grešku da se okrenula prema unutra, a sada je shvatila da se mora okretati prema vani i tako štititi vlastite interese i interese Evrope.

"To dokazuju i novi investicijski plan za zapadni Balkan i riječi Fon der Lajenove da je proširenje prioritet EU. S obzirom na to da je Komisija zvanično politička, to može samo da hrabri jer je pitanje proširenja prvenstveno političko pitanje, kao i sva proširenja dosad", smatra on.

Fon der Lajenova je u svom jednosatnom obraćanju evropskim poslanicima naglasila da je EU jača ako stoji zajedno sa zapadnim Balkanom, za šta je dobila i aplauz od poslanika. Analitičari se slažu da je jedan od razloga pojačanog interesa za zapadni Balkan prodor Kine i Rusije u region i potreba EU da nađe odgovor na ove procese.