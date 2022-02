Balkanu 355 miliona evra za borbu protiv ilegalnih migracija

BEČ, BUDIMPEŠTA - Evropska unija ove godine planira značajno veća sredstva za zaštitu spoljnih granica EU od ilegalnih migracija, a centralnu ulogu u tom procesu bi, između ostalog, trebalo da imaju i zemlje zapadnog Balkana.

Naime, u svom programu rada Evropska komisija je ovo pitanje stavila kao jedan od prioriteta, a već su pokrenute prve aktivnosti na tom planu.

U Evropskoj komisiji kažu za "Nezavisne" da je EU pripremila paket od 355 miliona evra za zapadni Balkan kako bi zajedno s tim zemljama radili na rješavanju ovog problema. "Komisija je predložila paket koji bi značajno povećao finansiranje naših partnera u vezi sa borbom s ilegalnim migracijama, od barem 60 odsto", kažu oni. Realizacija plana je već u toku, a u Beču je u utorak održana konferencija na ovu temu.

Oliver Varheji, evropski komesar za proširenje, pohvalio je napore BiH na planu povratka ilegalnih migranata u matične zemlje, naglasivši da je EU obezbijedila značajna sredstva za zapadni Balkan za rješavenje problema migracija.

"Krajem prošle godine u BiH smo vidjeli prve povratke u matične zemlje. To je nešto što ne samo da smo podržali, nego smo smatrali krucijalnim korakom za sigurniji zapadni Balkan. Želio bih da čestitam ministru Cikotiću, koji je uložio značajne napore da se to desi i da dođe do prekretnice u rješavanju problema ilegalnih migracija", rekao je Varheji.

Na stranici Ministarstva bezbjednosti objavljeno je saopštenje o sastanku Cikotića i Varheija u utorak, o budućoj podršci EU BiH u izgradnji kapaciteta domaćih institucija za upravljanje migracijama.

"Ministar Cikotić je informisao komesara Varheija da je, zahvaljujući mjerama koje je Ministarstvo sigurnosti BiH sa nadležnim institucijama poduzimalo u prethodnoj godini, migrantska situacija u BiH znatno poboljšana. Takođe, BiH će u ovoj godini aktivnije raditi na povratku migranata koji ilegalno borave na teritoriji naše države u zemlje porijekla", saopštili su u Ministarstvu.

Podsjećanja radi, "Nezavisne" su nedavno objavile najnoviji izvještaj "Frontexa", koji pokazuje da je najveći priliv ilegalnih migranata upravo na zapadnobalkanskoj ruti.

U tom izvještaju je naglašeno da je na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti prošlog mjeseca povećan priliv migranata za 148 odsto u odnosu na januar prošle godine.

Osim toga, kako je naglašeno, na našem području je najviše registrovanih migranata koji ili čekaju rješenje njihovog migratornog statusa, ili pokušavaju da se prebace u zemlje zapadne Evrope.

Prema tim podacima, krajem januara u BiH je registrovano 5.826 migranata. Iako je u regionu zapadnog Balkana najveći broj migranata, drugi smo po porastu broja migranata, jer je na francusko-britanskoj granici, odnosno na području Kanala registrovan porast od 273 odsto, ali je ukupan broj značajno manji, odnosno oko 2.500.