Banjac: Nema osipanja stranke, Pavić i Rodić i dalje u DNS-u

BANJALUKA - Potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Darko Banjac rekao je da neće biti nikakvog osipanja članstva nakon ostavki Marka Pavića i Dragutina Rodića, kao i da svi narodni poslanici ostaju u klubu DNS-a.

Banjac, na koga su prenesena ovlaštenja generalnog sekretara stranke, rekao je da DNS ostaje u vladajućoj koaliciji i da se u krucijalnoj politici u ovoj stranci ništa neće mijenjati.

On je za Alternativnu televiziju istakao da Pavić i Rodić, iako su podnijeli ostavke na pozicije predsjednika i generalnog sekretara stranke, i dalje ostaju u DNS-u.

"Naš osnovni cilj je da u naredna dva mjeseca obiđemo sve opštinske odbore i da se što bolje pripremimo za naredne izbore, jer stranka mora da nastavi da živi", rekao je Banjac i dodao da vjeruje da će od Pavića i Rodića, kao iskusnijih političara, novo stranačko rukovodstvo dobiti korisne smjernice u budućem radu.

On je rekao da je Pavić godinu dana unazad govorio da ima namjeru da se povuče, ali da to nije činio jer je smatrao da nije pravi trenutak i da stranka nije zrela za to.

"Pavić je osjetio da je ovo taj trenutak i podnio je ostavku", rekao je Banjac i dodao da je DNS pod rukovodstvom Pavića ostvario istorijski rezultat na prošlim izborima.

On je istakao da u DNS-u ne postoje suprotstavljene struje, što potvrđuje da nakon ostavki Pavića i Rodića nijedan potpredsjenik DNS-a, niti predsjednici regionalnog, opštinskog, gradskog ili mjesnog odbora nije podnio ostavku.

Banjac ističe dobru saradnju Nenada Nešića, Milana Radovića i njega, na koje su prenesena ovlaštenja predsjednika, zamjenika predsjednika i generalnog sekretara stranke.

"Mi smo sa tog sastanka otišli jedinstveni, odnosno DNS je ostao i biće jedno tijelo. Nema starog i novog rukovodstva, ništa nije promijenjeno", rekao je Banjac i dodao da je DNS stranka u kojoj mišljena mogu da se ispolje bez posljedica, što jeste njena veličina.

Banjac kaže da grad Prijedor i dalje ostaje bastion DNS-a, da će na izborima naredne godine imati dobar rezultat i da se nada dogovoru o gradonačelniku.

"Odgovorno tvrdim da će gradonačelnik Prijedora biti iz DNS-a, a da će stranka i dalje imati najbolji rezultat u ovom gradu", rekao je Banjac.