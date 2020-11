Banjac: Nešić je trebalo da sačeka sjednicu Predsjedništva

BANJALUKA - Šef Kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac ocijenio je da lider DNS-a Nenad Nešić ima pravo da smjenjuje potpredsjednike stranke, ali da je prije takve odluke trebalo da sačeka sjednicu stranačkog Predsjedništva koja će biti održana sutra u Banjaluci.

On je rekao Srni da je ta sjednica zakazana sutra u 15 časova.

"Nešić ima pravo po Statutu na to što je uradio, ali mislim da je sutra na Predsjedništvu kroz razgovor trebalo da dođemo do određenog rješenja. Ponavljam, nije sporno da on to uradi tako, ali je trebalo da sačeka sjednicu. To je moje mišljenje i smatram da nije to tako trebalo da uradi", kaže Banjac.

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić danas je smijenio četiri potpredsjednika stranke - Đorđa Popovića, Ognjena Tadića, Dragomira Jovičića i Marka Aćića.

Popović je ranije za ATV poručio da Nešić pojedinim aferama pokušava da ga diskredituje da bi zadržao većinu u Predsjedništvu.

"Jedan od načina da se održi na mjestu predsjednika DNS-a je smjena neposlušnih potpredsjednika, kako bi ga pozicija predsjednika DNS-a zaštitila od nadolazećih istražnih radnji i onih koje se uveliko vode protiv njega u nadležnim tužilaštvima", rekao je Popović.