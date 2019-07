Banjac: Šarović mora da shvati da preglasavanje ne smije biti praksa

BANJALUKA - Šef Kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac poručio je da predsjednik SDS-a Mirko Šarović mora shvatiti da preglasavanje u zajedničkim institucijama ne smije biti praksa.

"Ukoliko jednom budemo preglasani u Predsjedništvu BiH, znači da možemo biti i drugi put, a onda ćemo biti preglasani u parlamentu i Savjetu ministara i postavlja se pitanje na kom principu funkcioniše BiH", rekao je Banjac Srni.

On je dodao da je u Predsjedništvu BiH preglasan srpski predstavnik, ističući da se BiH mora zasnivati na konsenzusu, a ne na preglasavanju.

"Ako su oni do sada preglasavani (SDS), to je onda njihov problem i njihov način politike. Nikada to nisu smjeli dopustiti. Znam da je Šarović postao predsjednik SDS-a i hoće da se pokaže, ali ima vremena, izbori su blizu", zaključio je Banjac.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je da, nakon potvrda iz Hrvatske da definitivno namjerava da gradi odlagalište radioaktivnog nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u blizini Novog Grada, ne preostaje ništa drugo već da se to, kao i pitanje gradnje Pelješkog mosta ponovo nađu na dnevnom redu Predsjedništva BiH.

On je ocijenio da je bilo pogrešno, ishitreno i zbunjujuće to što je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pokrenuo vitalni entitetski interes u Narodnoj skupštini Srpske u vezi sa zaključcima Predsjedništva o Pelješkom mostu.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetiku Hrvatske potvrdilo je danas da nije donesena odluka da će nisko i srednje radioaktivni nuklearni otpad biti odlagan na Trgovskoj gori u blizini granice sa BiH, te da to pitanje još razmatraju Hrvatska i Slovenija.