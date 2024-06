Banjalučki SDS se pobunio: Jelena Trivić nema podršku, opet je poranila

BANJALUKA - Članovi Gradskog odbora SDS-a u Banjaluci traže od predsjednika GrO Željka Raljića, da poništi odluku o podršci kandidature za gradonačelnika Banjaluke Jelene Trivić, jer nije dobila natoplovičnu većinu, koja je neophodna.

"Imajući u vidu da je prema odluci Predsjedništva GrO SDS-a Banjaluka za podršku neophodna natpolovična većina od broja prisutnih članova, jasno je da Trivićeva nije dobila potrebnih 30 glasova. Stoga ova odluka ne može da bude odraz volje većine članova banjalukčkog SDS-a", navodi se u saopštenju koje su potpisali članovi GrO SDS-a Banjaluka.

Navode da je Trivićeva, predsjednica Narodnog fronta ponovo preuranila sa svojim izjavama i "proglašenjem pobjede" jer je kako ističu činjenica da ona nema podršku većine članova GrO SDS-a Banjaluka.

"Moramo da ukažemo i na to da sjednica Gradskog odbora nije sazvana u skladu sa Statuom SDS-a koji propisuje da to bude sedam dana ranije, već je zakazana dan uoči same sjednice. Tu nepravilnostima nije kraj. Naime, u prvom glasanju u kome se izjašnjavalo o potencijalnom kandidatu SDS-a, Slavko Grbić dobio je podršku 14 članova od 59 prisutnih. Tokom drugog glasanja za podršku Jeleni Trivić ili Drašku Stanivukoviću, bilo je prisutno 58 članova GrO, jer je jedan član napustio sjednicu. Od 58 prisutnih, Trivićeva je dobila podršku njih 29 što nije dovoljno da odluka bude legitimna i legalna i kao takva nije mogla biti usvojena", navode članovi SDS-a.

Ističu da neće prihvatiti ovakvu odluku, donesenu kršenjem odluka Predsjedništva i Statuta stranke.

