Banjalučki advokat o slučaju "Dogan": Nema formalne prepreke da bude ministar

BANJALUKA - Vladimir Dragičević, banjalučki advokat, komentarišući zahtjev da Dado Dogan, kadar Socijalista, bude smjenjen ili podnese ostavku s mjesta ministra zbog odležane zatvorske kazne, istakao je da je pomilovanje u pitanju dato brisanjem osude.

"To znači u konačnici da se to lice smatra neosuđivanim jer brisanjem osude prestaju sve pravne posljedice osude i osuđeni se smatra neosuđivanim", kaže on.

Prema ovom, kako je istakao, Dogan nema formalne prepreke da ne može biti imenovan kao ministar ili državni službenik.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske zatražio je odmah poslije imenovanja novog kabineta Radovana Viškovića, premijera RS, da Dogan bude smjenjen ili podnese ostavku jer je osuđen za saobraćajnu nesreću.

Socijalistička partija iz koje dolazi Dogan poručila je da pozdravlja i podržava poziv Dodika, da Dogan, podnese ostavku

Kako tvrde, u toj stranci nisu posjedovali bilo kakva saznanja i dokaze da je Doganu bila ranije izrečena zatvorska kazna, a kojoj je prethodilo kršenje zakona u domenu saobraćaja.