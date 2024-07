Banjaluka bacila u drugi plan ostale opštine i gradove

BANJALUKA - Najveći grad Republike Srpske, Banjaluka, biće u apsolutnom političkom fokusu na predstojećim lokalnim izborima, jer će se za mjesto gradonačelnika boriti dojučerašnji opozicioni saborci, te dvije nestranačke ličnosti.

Ne želeći da umanjimo značaj i ulogu nijedne lokalne zajednice u Republici Srpskoj, činjenica jeste da će kandidature Draška Stanivukovića, koga mnogi smatraju stvarnim liderom PDP-a, te Jelene Trivić, bivše potpredsjednice PDP-a, a sada predsjednice Narodnog fronta, staviti u drugi plan ne samo kandidate u opštinama koje pripadaju Izbornoj jedinici 3, kojom ćemo se u ovom tekstu detaljnije baviti, već i kandidate u kompletnoj Republici Srpskoj.

Kandidatura Stanivukovića ne treba da čudi. Radi se o čovjeku koji je nakon višegodišnje vladavine SNSD-a uspio da okupi opoziciju i na prošlim izborima slavi u Banjaluci bez većih problema.

Sada namjerava da uradi isto, ali mu sigurno neće biti lako, jer će mu protivkandidat biti Jelena Trivić, koja ga je na prošlim izborima zdušno podržavala i čuvala mu leđa, dok će na ovim željeti da preuzme njegovu fotelju, kako bi ispravila sve ono što, prema njenim tvrdnjama, Stanivuković nije radio dobro (Trivićeva tvrdi da je Stanivuković u stvari čovjek SNSD-a).

Aktuelnom gradonačelniku Banjaluke naruku ne ide ni to što uz njega, bar javno, neće stati pokret Za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ali ni SDS, odakle je nedavno saopšteno da će stati uz Trivićevu.

Možda upravo tu šansu treba da traži Nikola Šobot, donedavno nestranačka ličnost, ljekar Univerzitetskog kliničkog centra RS, koga je u političke vode uveo Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci.

Četvrti kandidat u Banjaluci je Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića. On se kandidovao u ime Pokreta pravde, a svi se sjećaju njegove borbe da se sazna istina o smrti njegovog sina. Pojedini smatraju da je razlog što se Dragičević ne pominje toliko to što u njemu preostali kandidati ne vide ozbiljnog političkog protivnika, ali je jasno da i on ima ljude koji će ga sigurno podržati, te će se sa svojom listom boriti da uđe u odborničke klupe.

Kada su u pitanju preostale lokalne zajednice u Srpskoj, tu se radi o još 10 opština.

U Petrovcu-Driniću koplja će ukrstiti tri kandidata. Drago Kovačević, aktuelni načelnik (SNSD), pokušaće da osvoji još jedan mandat, a protivkandidati su mu Milan Grbić iz Demosa i Branka Branković, nezavisni kandidat.

U Čelincu dva kandidata. Vladajuće, kao i prije četiri godine predvodi Vlado Gligorić, dok će opoziciju predstavljati Aleksandar Krejić iz SDS-Volja naroda.

Informacije do kojih smo došli iz Istočnog Drvara kažu nam da će Milka Ivanković ponovo biti kandidat za načelnika, ali tu poziciju želi i Miloš Lukač, bivši načelnik.

Rukovodeću fotelju ne da ni Nebojša Karać, načelnik Ribnika. Ipak, za razliku od prethodnih lokalnih izbora, kada je predvodio SNSD, Karać će sada biti nezavisni kandidat, jer je došao u sukob sa partijskim rukovodstvom u ovoj opštini.

SNSD mu je brzo našao zamjenu, a to će biti Duško Dakić. Kako nam je nezvanično rečeno, postoji još nekoliko imena koje su stranke kandidovale, ali nismo uspjeli da saznamo o kome se tačno radi.

Ono što jesmo saznali, jeste to da Dragan Vođević neće biti jedini kandidat za načelnika Mrkonjić Grada, kao što je bio slučaj na izborima 2020. Međutim, kako stvari stoje, ponovo je kandidat za pobjedu, jer je opozicija kandidovala dva imena. To su Sergej Milanović iz pokreta Za pravdu i red, te Nedeljko Kesić iz SDS-Volja naroda.

Gotovo identična situacija je i u Jezeru, gdje je Snežana Ružičić bila jedini kandidat na prošlim izborima. Sada će sigurno imati bar jednog protivkandidata, a najave su da će to biti neko iz Narodnog fronta ili PDP-a.

U Kneževu informacije vode ka tri kandidata. Goran Borojević iz SNSD-a boriće se za novi mandat, a na listi će biti još dva imena: Milan Sukur iz SDS-Volja naroda, te Nebojša Keleman, nezavisni kandidat.

Zanimljivo bi moglo da bude u Kotor Varošu, gdje Zdenko Sakan, koga podržavaju PDP i SDS, ide po treći uzastopni mandat. SNSD i SP kandidovali su Nenada Pezerovića, predsjednika OO SNSD Kotor Varoš i aktuelnog direktora Šumskog gazdinstava "Vrbanja", dok je, kako nezvanično saznajemo, Demos kandidovao Nemanju Panića (njegova druga kandidatura).

U Šipovu će, po svemu sudeći, Milan Kovač nastojati da zadrži vlast, a kao protivkandidat se spominje Milan Plavšić iz Narodnog fronta.

Kada je u pitanju teritorija koju pokriva Izborna jedinica 3, političku slagalicu zatvara Kupres. Kako smo uspjeli da saznamo, aktuelni načelnik Gojko Šebez (SNSD) neće se kandidovati za novi mandat. Nezvanično, u igri su dva imena, Srđan Petković iz Socijalističke partije i Momčilo Marić iz SDS-Volja naroda, koji je na prošlim izborima izgubio od pomenutog Šebeza za svega jedan glas (95:94).

