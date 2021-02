Baralija: Ako meni ili Ćavar bude falila dlaka sa glave držim odgovornim Izetbegovića

Potpredsjednica Naše stranke i nositelka liste BH bloka za gradsko područje Stari grad u Mostaru Irma Baralija, rekla je da je načisto sa odlukom koju je donijela, te da ta odluka nije bila proizvod razmišljanja od pet minuta.

"Ovaj proces izbora gradonačelnika se razvukao nekoliko dana. Imali smo svi niz neprespavanih noći i mnogo razgovora i u Mostaru i sa prijateljima i porodicom kroz organe stranke i donijeli smo odluku kakvu smo donijeli i stojimo iza nje", navela je.

Ono što je poražavajuće, istaknula je, da bivši član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović direktno proziva nju i kaže da je izdala Mostar.

"Ja sada javno govorim, ako meni ili mojoj porodici, ili porodici gospođe Boške Ćavar bude falila dlaka sa glave u narednom periodu, držim odgovornim nikog drugog do gospodina Izetbegovića. Jer ovaj način izvrtanja istine je neprihvatljiv i jednostavno neće ovako proći. Nažalost, na njegovu, a na moju radost, nakon tih njegovih izjava koje je ima prije par dana i nakon tog brutalnog etiketiranja se okreće ipak u našu korist. Prašina se slegla i ljudi su počeli da vidi šta s stvarno ovdje dešava i počeli su da razaznaju kakva je ovo igra bila političarima", kazala je Baralija.

Dodala je da su od cijele priče, od jednog Gradskog vijeća, "napravili jedan igrokaz, a uvijek se znalo da će ponovo gradonačelnik biti HDZ-ov i da će predsjedavajući biti SDA-ov."

Na pitanje da li su joj bile upućivane prijetnje ili uvrede, Baralija je rekla "naravvo da je bilo".

"To i jeste posljedica. Kada vi imate 'prvog u Bošnjaka', koji tako brutalno prozove Irmu Baraliju da je kriva i izdala Mostar, pa naravno da u ovoj državi onda se nađe jako puno ljudi koji već svakako su frustrirani svojim životima, a najčešće su te frustracije nastale upravo kao posljedica politika koje SDA i HDZ i SNSD vode u ovoj državi. To su ljudi koji nemaju posla, koji su na marginama ovog društva, koji žive u svom jadu i čemeru i traže osobu da na nju svale svu krivicu. A sad im je Bakir Izetbegović pokazao ko im je kriv. Ja sam im kriva za sve to, ali i što nema vakcina, što su pokradeni, što nije bilo respiratora. Za sve su krive Boška i Irma u Mostaru", navela je Baralija za N1.