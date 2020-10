Bariša Čolak za "Nezavisne": Ucjene nikome ne donose dobro

Bio bih sretan da se sutra desi i formira nova vlada FBiH, ali i za to trebaju partneri, rekao je u intervjuu Bariša Čolak, delegat u Domu naroda BiH i visoki funkcioner HDZ BiH.

"Između HNS-a s jedne strane i SDA s druge je bilo dogovoreno da se ide u reorganizaciju samih ministarstava imajući u vidu činjenicu da su dva ministarstva neustavna i taj proces je bio krenuo. Nažalost, nisam siguran da se previše odmaklo u tom pravcu", istakao je Čolak.

NN: Očekujete li da nakon lokalnih izbora krenu dogovori u vezi s izmjenama Izbornog zakona BiH, jer ste već govorili kako je to nužno napraviti?

ČOLAK: Moja očekivanja su bila da će se krenuti prije nešto više od mjesec dana. Nadao sam se, uistinu, kako će biti ispoštovan ovaj Mostarski sporazum, jer je on potpisan i u prisustvu međunarodnih zvaničnika, tako da sam mislio da će se stvari pokrenuti. Treba biti krajnje iskren pa reći da nisam očekivao da će to ići glatko s obzirom na to kako su pregovori do sada išli, ali u svakom slučaju moja nada je da će se to desiti što prije. Izbori su tu, ali poslije toga je problem što dolaze izbori u Mostaru, tako da sumnjam da će u tom razdoblju, kako sada stvari stoje, doći do nekih sastanaka na tu temu, a ne samog dogovora. Iz ove perspektive čini se mnogo realnije da će to dočekati narednu, novu godinu.

NN: Koji je minimum kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona od kojih hrvatski narod neće odustati?

ČOLAK: Jednostavno, kad ponavljaju i kad 100 puta ponovite jednu laž - onda ona postane istina. Nikad mi nismo rekli da treba bilo što činiti u pogledu umanjivanja onog građanskog principa koji se odnosi na domove koji su građanski domovi, dakle od općinskih vijeća, preko kantonalnih skupština, entitetskih zakonodavnih tijela, misleći na Zastupnički dom u FBiH, ili NS RS, ili na državnoj razini, misleći na Zastupnički dom. Tu su poznata pravila i vrijede načela jedan čovjek - jedan glas. Nikada to nismo dovodili u pitanje. Ali, problem je što prije svega bošnjačka politika, nažalost, moram tako reći, prvenstveno oličena u SDA, nastoji u onom drugom dijelu koji podrazumijeva predstavljanje naroda zamijeniti teze. Po njima je u redu ako neko pripada jednom narodu i, bez obzira na to, izabere ga drugi narod. To je van pameti. Vjerujte, to odudara od zdravog razuma i tužno je. Takav izbor nije legitiman, pa na kraju krajeva, ako pogledamo naš ustav, to nije ni legalno.

Prema tome, to je minimum ispod kojeg mi ne možemo ići kada su u pitanju domovi naroda i izbori za članove Predsjedništva BiH. Što će nam tri člana Predsjedništva ako oni neće odražavati većinsku volju svakog od tri naroda.

NN: Kada govorimo o izboru članova Predsjedništva, Sud za ljudska prava u Strazburu davno je donio presudu u predmetu "Sejdić i Finci", koja je u korist manjinskih naroda. Kako sve to ukombinovati?

ČOLAK: Vjerujte, sve je to moguće ako postoji dobra volja. Ako vi pogledate članak 5 Ustava BiH vidjećete da pored one odredbe gdje se govori da su u Predsjedništvu jedan Hrvat, jedan Bošnjak, jedan Srbin - u tom članku govori se i o hrvatskom i bošnjačkom članu Predsjedništva iz FBiH, što znači da se radi o političkom Bošnjaku, o političkom Hrvatu. Ako to ljudi neće shvatiti, onda ne znam kome više to objašnjavati. Ide se toliko daleko, kao da nismo imali primjere u bivšoj zajedničkoj nam državi. Pa i Sejdo Ramović je bio etnički Albanac sa Kosova, ali nisu ga izabrali Albanci, nego Slobodan Milošević i Srbi. Pa zašto se pravimo ludi kod već viđenog. Mislim da su ove stvari vrlo jednostavne. Treba pogledati i druge složene države u Evropi. Imamo primjer Švicarske, Belgije, pogledajte Italiju. Uostalom, pogledajte i SAD, koja je uloga Senata.

Ali, ovdje očigledno ljudi nastoje na taj način kršiti Ustav, od toga se ne preza, i javno o tome govoriti, kako je konstitutivnost, pa i time ravnopravnost naroda izmišljena, a ništa nije izmišljeno. Ova država je složena i valja uvažavati sva tri naroda, da zajednički izgrađujemo ovu našu državu. Tu smo rođeni, tu živimo i tu treba da ostanemo.

NN: Prošle su skoro dvije godine od opštih izbora u BiH, a u FBiH imamo Vladu koja je u tehničkom mandatu. Hoće li FBiH dobiti novu vladu ili ćemo sačekati naredne opšte izbore?

ČOLAK: Bio bih sretan da se to sutra desi, ali i za to trebaju partneri. Između HNS-a s jedne strane i SDA s druge je bilo dogovoreno da se ide u reorganizaciju samih ministarstava imajući u vidu činjenicu da su dva ministarstva neustavna i taj proces je bio krenuo. Nažalost, nisam siguran da se previše odmaklo u tom pravcu. Poslije toga dešava se to da bi kad izigrate svoje partnere na jednom pa na drugom pitanju dobijete nepovjerenje. To se, nažalost, desilo u vremenu iza nas ako se sjećate - Srednje izborno povjerenstvo (CIK), na koji način se to napravilo, i to se sve pravda da je OK i sad smo u fazi u kojoj jesmo. Mislim da kada bi se to povjerenje koliko-toliko vratilo i kada bi se držalo onoga što se dogovori, bilo bi dobro. Ne možete vi potpisati nekakav sporazum i kazati "sutra to mene ne zanima" ili kazati "da bi se to realiziralo sad je moj uvjet nešto drugo", pa makar to bila i federalna vlada. Najveći problem su političke ucjene koje nikome ne donose dobro, a najmanje doprinose uspostavi nužnog povjerenja. Ne možete varati ljude sa kojima radite, ne možete ni oporbu, nikoga. Potrebna je razina političke pristojnosti koju nikako ne smijete preći.

NN: Šta očekujete od izbora u Mostaru?

ČOLAK: Mi smo inzistirali, a siguran sam da je i drugi partner SDA, koji je potpisao upravo to, da se izbori u Mostaru dese u isto vrijeme kada i u drugim općinama i gradovima u BiH. Nažalost, odluka Središnjeg izbornog povjerenstva je takva, tu ne možemo ništa. Priželjkujemo te izbore jako dugo i krajnje vrijeme je da se oni dese. Što se tiče rezultata, uvjeren sam da će HNS postići rezultat na razini onog koji smo imali do sada, ako ne i više. A što će biti dalje? Potrebno je što prije uspostaviti Gradsko vijeće i raditi što brže i kvalitetnije. Mostar je, nažalost, stagnirao jako dugo, jer jednostavno nije bilo investicija, mnoge tvornice su se ugasile, tako da su posljedice ogromne. Mnogo je poništenih odluka vezanih za izbore u Mostaru. U jednoj izbornoj jedinici jedan glas je bio četiri puta vrijedniji od istog izbornog glasa u drugoj izbornoj jedinici i to se zaista odnosilo na izborne jedinice gdje su Hrvati bili u većini. Dugo se čekalo na minimalne izmjene i one su urađene samo da se udovolji odluci Ustavnog suda. Očekujem da će stvari krenuti naprijed.