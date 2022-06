Bašele liderima u BiH: Zaboravite na podjele, fokusirajte se na ljudska prava

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini još postoji segregacija i diskriminacija spolna, etnička, zbog seksualne orijentacije ili drugih oblika, kazala je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Mišel Bašele danas u Sarajevu.

Ovo je prva posjeta visokog komesara UN-a za ljudska prava Bosni i Hercegovini od 1998. godine, koja je poručila liderima u BiH da zaborave na podjele i da se fokusiraju na prava svih, te da grade inkluzivnu i demokratsku budućnost za sve.

"Mi pratimo situaciju u BiH. Ova posjeta je bila prilika da razgovaram sa nizom ljudi o stanju ljudskih pravau. Ovo je prva posjeta povjerenika za ljudska prava nakon 30 i više godina, ali neki izazovi još uvijek postoje. Sjećanja na rat su su živa, ali ja sam uvjerana da postoji volja da se izgradi društvo i stanje za dostojanstven život svih“, kazala je Bašele.

Tokom četvorodnevne posjete BiH ona se susrela i sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH, Šefikom Džaferovićem, zastupnicima Parlamentarne skupštine BiH, predstavnicima Suda BiH, Visokog sudskog i tušilačkog vijeća, predstavnicima međunarpodne zajednice, žrtvama rata...

"Postoji diskriminacija po raznim osnovama. Postoji i u školama, sa problemima diskriminacije susreću se Romi, migranti, povratnici... Bitno je da institucije rade na prevazilaženju tih problema. Lideri trebaju da grade društvo jednakosti. Djeca ne smiju ići u udaljenene škole samo zato što im je onemogućeno da uče na način na koji žele negdje bliže“, kazala je Bašele.

Posjetila je i Srebrenicu i razgovarala sa majkama koje su izgubile najbliže.

"Svi koji su počinili zločin trebaju odgovarati. Jako je bitan mehanizam kako bi se izbjegla kolektivna krivnja i to doprinosi procesu pomirenja. Rana može biti zacijeljenja samo kada je čista. Bitna je i reparacija. Treba fond za potrebe za nestale osobe i žrtve rata, a to je odgovornost države. Takođe, zabrinjavajući je odlazak mladih iz želje, a to je posljedica korupcije. Borba protiv korupcije mora biti snažnija, kao i provedba zakona", istakla je Bašele.