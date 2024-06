Bečarević o poskupljenju struje: Sva zarada ide na uhljebljenje novih 450 radnika u EPBiH

​SARAJEVO – Sva zarada od poskupljenja električne energije za domaćinstva i ostalu potrošnju u Federaciji BiH ide na zapošljavanje novih 450 radnika u Elektroprivredu BiH, rekao je za "Nezavisne novine" Almir Bečarević, stručnjak za energetiku i bivši ministar u Vladi Kantona Sarajevo.

Prema njegovim riječima, ovo nije urađeno da bi se unaprijedio energetski sistem nego da bi se omogućilo zapošljavanje po planu EPBiH u naredne tri godine.

"Kada izračunate, svo ovo povećanje cijena će otići za plate 450 novih radnika, tako da ovdje nema govora o poboljšanju sistema, nego im treba za svoje interne potrebe. Dovoljno je da se vidi poslovanje Elektroprivrede BiH gdje je predviđeno zapošljavanje do 2026. godine", kazao je Bečarević.

On dodaje da je ovo očekivana politička odluka, te da je zahtjev koji je veoma važan za sve potrošače razmatran svega nekoliko minuta.

"Ono što je još veoma važno jeste da EPBiH u skladu sa novim Zakonom o električnoj energiji uopšte nema dozvolu da bude javni snabdjevač električne energije jer Vlada FBiH nije ispoštovala zakonski rok od devet mjeseci da to uredi. Novi zakon kaze da devet mjeseci od stupanja na snagu tog zakona Vlada FBiH treba da odredi javnog snabdijevača, a on nije određen. Elektroprivreda ima staru dozvolu koja se poziva na dva zakona koja su prestala da važe. Drugo, to povećanje nije 10 odsto, nego će iznositi preko 12 odsto, ali koga sad briga za to. Jurilo se da se što prije izađe u susret EPBiH i da struja poskupi. Najveći problem je sada što je FERK dobio ogromne nadležnosti i sad imaju mogućnost da trguju preko ove institucije. Oni su sada regulator u cijeloj FBiH za struju, naftu, prirodni gas, toplotnu energiju i ostalo. Neslućene su mogućnost trgovine preko FERK-a, a ovo povećanje cijena je najbolji dokaz za to", naglasio je Bečarević.

Podsjećamo, na današnjoj sjednici FERK-a data je saglasnost na prijedlog Elektroprivrede BiH da dođe do poskupljenja električne energije za domaćinstva i ostalu potrošnju.

Kako se navodi u ovom prijedlogu koji je usvojen, cijena električne energije će za domaćinstva biti povećana za 10,04 odsto, a za kategoriju ostala potrošnja, 7,29 odsto.

